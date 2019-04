Haris Seferovic a encore frappé. Dimanche soir, contre Vitoria Setubal, l'attaquant de 27 ans a inscrit son 19e but de la saison en championnat portugais de 1re division. Un fort joli but au demeurant, le quatrième du Benfica Lisbonne, victorieux 4-2 de Vitoria Setubal.

GO????????O????????O????????O????????L ! L’Eusebio Lucernois a encore frappé ! Superbe finition de Seferovic qui inscrit son 19e but de la saison en championnat portugais ! pic.twitter.com/RVyM7gPvnt — HoppSuisse ???????? (@HoppSuisse) 14 avril 2019

Seferovic trône donc en tête du classement des buteurs de «Liga Nos», avec trois réussites d'avance sur le milieu de terrain offensif du Sporting Bruno Fernandes.

Toutes compétitions confondues, Seferovic a marqué 23 buts en 45 matches disputés cette saison pour le Benfica (soit une moyenne d'un peu plus d'un but tous les deux matches), ce à quoi il faut ajouter les quatre goals (en autant de rencontres) inscrits pour l'équipe de Suisse l'automne dernier.

Du coup, sa valeur marchande a pris l'ascenseur. A la fin du championnat 2016/17, alors à l'Eintracht Francfort, Seferovic ne valait que 3 millions d'euros (selon le site transfermakt). Un an plus tard, passé au Benfica, c'était à peine mieux (4 millions). Mais cette saison, la courbe est devenue verticale: 6 millions en novembre, 9 millions en janvier et désormais 14 millions lors de la dernière estimation, le 18 mars dernier. Sa valeur a donc plus que triplé en neuf mois.

Franchira-t-il la barre des 20 millions avant la fin de la saison? Pour info aux clubs qui seraient intéressés à mettre la main sur lui, Seferovic est sous contrat avec le Benfica jusqu'en juin 2022. Sûr que le club lisboète fera monter les enchères le moment venu.

https://www.transfermarkt.fr/haris-seferovic/marktwertverlauf/spieler/109256 (nxp)