Dans un Stade de la Luz complètement surchauffé, Haris Seferovic a inscrit le seul but de la rencontre entre Benfica et Porto (1-0). L’attaquant suisse s’est bien rattrapé, puisqu’il avait manqué une énorme occasion en première mi-temps.

Le Lucernois a été bien servi de la tête par Pizzi. Il est parvenu à devancer la sortie du légendaire gardien Casillas à la 62e.

Grâce à cette victoire, sa première depuis sept confrontations face à son prestigieux adversaire, Benfica a pris la tête du classement du championnat du Portugal, à égalité de points avec Braga, mais au bénéfice d'une meilleure différence de buts. Porto pointe désormais à deux longueurs.

Au moment de célébrer son but, Haris Seferovic a été beaucoup moins efficace. Il a quelque peu manqué son atterrissage. Les internautes, en revanche, ne l'ont pas manqué.

