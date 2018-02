Après avoir redouté le pire sur une pelouse où il a frôlé lundi soir la correctionnelle contre Servette (1-1), NE Xamax a pu craindre devoir encore perdre Mustafa Sejmenovic jusqu’à la fin de la saison, voire au-delà. Touché à l’épaule gauche suite à un violent choc avec un joueur «grenat» sur un corner offensif, le patron de la défense de la Maladière avait dû abandonner son poste dès la 25e minute – Lawson l’avait remplacé – pour être immédiatement conduit à l’hôpital, avec une forte suspicion de fracture de la clavicule selon le premier diagnostic.

Heureusement pour le club neuchâtelois, les nouvelles s’avèrent aujourd’hui nettement plus rassurantes. Les examens auxquels s’est soumis le défenseur central ont révélé une «luxation acromio-claviculaire», ce qui correspond à une entorse du ligament dans l’articulation de l’épaule. Mais rien de cassé, ni de déboîté, pour le plus grand soulagement de Decastel: «Cela aurait vraiment été la poisse de perdre Mustafa, sachant que l’on compte déjà peu de stoppeurs.»

Après avoir quasi-tout joué jusque-là cette saison, Sejmenovic (32 ans), l’un des hommes-clés du dispositif «rouge et noir», devra observer quinze jours de repos. C’est dire qu’il fera l’impasse sur les déplacements qui conduiront le leader de Challenge League à Chiasso lundi soir puis à Winterthour quatre jours plus tard. Dans le meilleur des cas, Xamax récupérera son No 20 le 11 mars pour la réception de Schaffhouse. (nxp)