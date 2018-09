Le défenseur genevois Philippe Senderos, qui a été remplacé à la 41e minute après avoir subi une blessure, a remporté la Coupe des États-Unis avec le Houston Dynamo.

En finale, devant son public, la franchise texane a battu le Philadelphia Union (3-0). Les buts ont été réalisés par Mauro Manotas (4e et 25e) et Auston Trusty (contre son camp, 65e). Il s’agit du premier sacre de Houston dans cette compétition.

Paint the town orange!



The @HoustonDynamo are champions of the 2018 U.S. @OpenCup. ???????????? pic.twitter.com/vwvKYZ7wn0