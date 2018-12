Tout content d’avoir permis à YB de vivre une de ces «nuits magiques» dont le FC Bâle s’était fait une spécialité, Gerardo Seoane a insisté sur la nécessité de rester humble. Certes, son équipe vient de battre la Juventus, mais l’entraîneur des Bernois n’a pas caché que ce succès avait été acquis avec passablement de réussite. «Déjà, je tiens à complimenter mon équipe, qui a été solidaire et combative, a-t-il déclaré. Elle est allée chercher cet exploit et elle l’a mérité! Ce que j’ai aimé, c’est la manière dont mes gars ont emporté le public avec eux. C’est de la folie actuellement pour nous de jouer à domicile, nos fans nous poussent vers l’avant, ils sont véritablement notre douzième homme. Après, si l’on parle du match à strictement parler, il faut relever que nous avons été très efficaces, car nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions. Nous sommes restés compacts, c’est un fait, mais la chance était un peu de notre côté aujourd’hui. Dans un meilleur jour, la Juventus aurait peut-être mis ses occasions. C’est tourné de notre côté, tant mieux.»

Young Boys, sur ce match, a en effet eu la réussite qui l’a fui lors des cinq premières rencontres. Une preuve, aussi, de sa progression continue. «Oui, je crois que l’équipe a progressé. Elle a gagné en expérience. Peut-être que ce n’est pas un hasard que ce match ait tourné en notre faveur. Après, on a quelques regrets sur l’entier de la campagne, parce qu’avec un peu de plus de chance et d’expérience au début, peut-être qu’on aurait quelques points de plus… Mais chaque match a son histoire et on devait passer par ces premières rencontres où nous avons fait des erreurs. Cela faisait partie du processus d’apprentissage.»

Massimiliano Allegri a quant à lui gardé le sourire après la défaite de son équipe. Le «Mister» ne voulait en effet pas dramatiser ce revers. Finalement, la Juventus voulait terminer en tête de son groupe et elle y est parvenu malgré la défaite, puisque Manchester United a perdu à Valence (2-1). «Young Boys a fait un bon match, mais on aurait dû marquer nos occasions. Je ne suis pas inquiet. Ce n’est pas une question de fatigue. Il y avait plus de motivation de leur côté et je les félicite», a simplement déclaré le technicien de la Juventus.

(nxp)