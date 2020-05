Droit du travail contre éthique et équité sportive. Les dégâts collatéraux du coronavirus essaiment partout. À quelques jours de la votation des clubs de la Swiss Football League sur la poursuite ou non du championnat 2019-2020, un cas d’école vient de secouer tout le monde. Serey Die, actuellement à Xamax, va retrouver Sion dès le mois de juin et, en cas de reprise, il pourrait alors affronter les Neuchâtelois. Injuste?

La ligue a déjà envoyé un courrier aux clubs, justement concernant l’épineuse question des qualifications de joueurs en cas de championnat qui jouerait les prolongations. Nous nous sommes procuré le document. Il y est fait état de trois variantes, sur lesquelles on devine que les clubs devraient se prononcer.

Pour résumer. Deux variantes (2 et 3), permettent aux clubs de se renforcer pour disputer la fin de la saison 2019-2020. La variante No 2 précise simplement que «Les transferts nationaux sont également autorisés à partir du 10 juin 2020 jusqu’à la fin du championnat s’ils remplacent un joueur qui a joué au moins la moitié des matches du championnat au moment de la demande de qualification» et que «La restriction du droit de jouer pour un certain nombre de clubs au cours d’une saison est levée pour la saison 2029/20.» La variante No 3 est sans conditions pour les transferts suisses. La qualification de joueurs est autorisée comme suit: «Les transferts nationaux du 10 juin au 12 octobre. Les transferts internationaux à partir de la fin du championnat jusqu’au 12 octobre 2020.»

Seule la variante No 1 est restrictive et fermée à toute modification des contingents pour terminer la saison. Puisqu’il faut dans cette option attendre la fin de la saison pour avoir le droit de qualifier de nouveaux joueurs, jusqu’au 12 octobre. Sans parler du mercato hivernal qui reste ensuite le même dans tous les cas.

Interdiction de jouer possible?

Si la variante No 1 est adoptée, Serey Die ne pourrait pas jouer pour Sion en cas de reprise de la saison 2019-2020. Une affaire juridique en perspective? Edmond Isoz connaît bien le caractère procédurier de Christian Constantin, le président de Sion qui est dans son bon droit en engageant un joueur libre (il le sera le 31 mai). Alors? «Alors je vois mal comment on pourrait interdire à Serey Die de pratiquer son métier durant deux mois, de juin à août, alors qu’il s’engage avec un club au moment où il n’a plus de contrat, explique l’ex-directeur de la SFL. Le joueur pourrait aller devant un tribunal pour attaquer cette décision et franchement…»

Franchement, on devine qu’il aurait toutes les chances de gagner. «Mais derrière ce cas, on voit tout le problème de l’éthique sportive de la compétition, poursuit Isoz. Si une autre variante que la No 1 est choisie, alors on pourrait voir plusieurs clubs qui en ont les moyens avoir le droit de se renforcer au détriment d’autres équipes, concurrentes, mais moins bien loties financièrement. C’est très problématique en cas de reprise de la saison. Je n’aimerais pas être le neuvième de Super League à devoir affronter en barrage, par exemple, un GC qui se sera renforcé parce qu’il le peut.»

Christian Constantin a jeté un pavé dans la mare, mettant tout le monde face à ses responsabilités avec un cas bien réel et tangible. La question n'est pas de savoir s’il l’a fait pour la forme (se donner les moyens lui aussi d’attaquer la ligue le cas échéant ou en tout cas d’en faire planer la menace), ou pour soulever un sujet de fond: le problème induit est en réalité global.

Nul doute que ces considérations seront présentes, comme déjà tant d’autres, à l’esprit des représentants des clubs, lors du vote de vendredi.

Daniel Visentini