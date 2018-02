Surprise pour les joueurs d'Yverdon Sport: mardi soir, en arrivant dans le vestiaire avant l'entraînement, ils ont vu arriver... Serge Duperret! Certains le connaissaient déjà, notamment ceux qui ont effectué le trajet entre Le Mont et Yverdon l'été dernier, comme David Marazzi. D'autres, comme Djibril Cissé, ont découvert une personnalité charismatique et prenant de la place. Et à laquelle tout le monde devra s'habituer. Ou se réhabituer.

Car Serge Duperret n'est pas venu qu'effectuer une visite de courtoisie dans le vestiaire d'Yverdon. L'information a vite fuité via le site internet de La Région Nord vaudois: l'ancien boss du Mont a été très officiellement nommé «directeur sportif de la première équipe d'Yverdon Sport», actuel 3e de Promotion League.

Le terrain manquait énormément à Serge Duperret depuis la relégation volontaire du FC Le Mont en 4e ligue, à l'été 2017. Souvent, il avait manifesté son envie de revenir dans le monde du football après ces six mois de pause. Le voilà exaucé.

Parmi ses missions prioritaires: aider l'équipe à croire que la montée en Challenge League est toujours possible. Mais aussi assister le président Mario Di Pietrantonio dans un dossier délicat: celui de l'obtention de la licence pour le monde professionnel. Mais s'il l'a obtenue pour Le Mont, il va sans doute l'obtenir aussi pour Yverdon Sport, club aux moyens supérieurs et beaucoup plus populaire. Et qui possède un stade, lui. (Le Matin)