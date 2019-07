Il était une fois deux brillants défenseurs suisses devenus entraîneurs. Les deux, justes récompenses pour leur travail, se retrouvent cette saison en Super League. Alain Geiger vs Stéphane Henchoz. Joueurs, ils étaient aussi efficaces l’un que l’autre, mais dans des registres différents, et ceux qui affirment que les équipes, forcément, ressemblent à leurs patrons ont été servis hier soir.

Le FC Sion d’Henchoz, c’est une muraille défensive et des joueurs, à l’image de Fortune, capables par leur force de pénétration de semer la zizanie dans le camp adverse. Sion en contre-attaque, c’est quelque chose, même si Frick s’en est sorti, jusque dans les ultimes secondes du temps supplémentaire.

Servette? Comment dire? C’est moins puissant, mais certainement plus malin. C’est une maîtrise technique étonnante – quel match de Sébastien Wüthrich! – et, surtout, la volonté d’aller de l’avant: «Nous voulions imposer notre jeu et on ne savait pas trop comment Sion allait réagir. On s’est certes exposés à des contres dangereux, mais on a tenu. Il y a encore des réglages à effectuer et, surtout, nous devons gagner en réalisme», concède Geiger.

On dira encore que le néo-promu a touché deux fois le montant adverse. Mais aussi que Frick a réalisé un miracle dans les arrêts de jeu. Match nul 0-0? Cela aurait très bien pu se terminer sur le score de 2-2.