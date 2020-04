Nouveau président du Servette FC, Pascal Besnard avait 24 ans lorsqu’il s’était retrouvé dans la même équipe que Rummenigge. Il n’a rien oublié de l’aura de son prestigieux coéquipier ni de ce qu’il avait pu ressentir à ce moment-là. «Il était là, à côté de nous, mais on n’y croyait pas vraiment, comme si cela ne pouvait pas être lui. Au début, il y avait la peur d’être tellement nul en comparaison… A l’entraînement, c’était incroyable. C’était juste la grande classe. A la fin de chaque séance, il voulait qu’on lui adresse des centres. Je m’y collais souvent. Et là, je dois dire que ses qualités de finisseur étaient impressionnantes.» L’ancien milieu de terrain «grenat» (161 matches) a aussi été le témoin de l’étonnante reconversion de «Kalle». «A un moment donné, Jean-Claude Donzé (ndlr: qui avait remplacé De Choudens sur le banc) a eu l’idée de le mettre libero. Au bout de dix minutes, Rummenigge était tout le temps devant! Je devais sans cesse reculer pour venir lui prendre sa place (Rires) .» Récemment, le successeur de Didier Fischer à la Praille avait écrit à son homologue du Bayern Munich pour l’inviter à participer aux cérémonies – aujourd’hui reportées - des 130 ans du SFC. «Rummenigge m’a répondu sur un papier à en-tête du Bayern qu’il ne pouvait pas se libérer à cette date, mais qu’il conservait un merveilleux souvenir de son passage au Servette.» N. Jr

Sacré champion d’Europe avec l’Allemagne de l’Ouest en 1980 (2-1 contre la Belgique), finaliste de deux Coupes du monde perdues (contre l’Italie en 1982 et l’Argentine en 1986), Karl-Heinz Rummenigge a 32 ans lorsqu’un jet le dépose le 23 septembre 1987 sur le tarmac de Cointrin. Malgré des offres françaises (PSG), allemandes (Hambourg, Bayern) et italiennes (Cesena notamment) bien supérieures, le double Ballon d’Or (1980 et 1981) vient de s’engager pour trois ans au Servette FC.

Pour le promoteur immobilier Carlo Lavizzari, qui tient là sa star, c’est l’aboutissement de patientes négociations secrètes. «Je m’étais d’abord rendu à Milan pour discuter avec le président de l’Inter (ndlr: Ernesto Pellegrini), raconte-t-il. D’ailleurs, je suis toujours créancier d’un match entre Servette et l’Inter, qui devait être organisé dans le cadre de l’arrivée du joueur à Genève, chose que nos amis italiens n’ont jamais respectée. Je me suis ensuite envolé pour Munich afin de régler avec Rummenigge les conditions de sa venue chez nous. Lorsque j’ai croisé Boris Acquadro (ndlr: l’ancien responsable des sports de la RTS, disparu en 2005) dans l’avion du retour, j’ai eu peur que le transfert ne s’ébruite peut-être sur la place publique.»

C'est que le nouveau venu est tout sauf n'importe qui, et qu'il inspire le respect. Capitaine de l'Allemagne de l'Ouest à 51 reprises, Rummenigge a, entre 1976 et 1986, enchaîné 95 sélections et marqué 45 buts, dont l'un inscrit en finale de la Coupe du monde au Mexique.

Un repas chez Girardet à Crissier

Si l’ancien patron des «grenat» est alors rendu aussi méfiant, c’est parce qu’il n’a pas oublié les circonstances qui, une année plus tôt, avaient fait capoter l’arrivée de Michel Platini aux Charmilles, alors que celui-ci évoluait à la Juventus. «On avait été trahi par un journaliste italien qui, dans la «Gazzetta», photo à l’appui, avait titré: «Voici l’homme qui veut voler Platini au Comandatore». Dans ces conditions-là, alors que l’on avait pourtant passé un pré-accord avec Platini lors d’un repas à Crissier chez Girardet, il avait été impossible d’aller plus loin et de soustraire Michel au président Agnelli.»

A l’automne 1987, la venue de «Kalle» Rummenigge au bout du lac est cependant accueillie par un vent de scepticisme. En dépit de ses états de service qui forcent le respect, l’Allemand y est présenté comme un joueur en pré-retraite. Une assertion renforcée par ses blessures chronique au tendon d’Achille.

«Je me suis fait astiquer, se souvient Carlo Lavizzari. On m’en voulait d’avoir été chercher un présumé vieux sur le retour. La réalité allait démontrer que le supposé vieux se portait encore pas si mal que ça, et même plutôt bien.» Sans parler que l’engagement de l’attaquant de l’Inter avait fuité dans la presse alémanique. «Le premier qui l’a su, c’est un journaliste du Blick, qui avait fait jouer ses réseaux en Allemagne. Cela avait provoqué la rancœur de quelques confrères romands.»

«Je tiens à préciser que je ne viens pas en Suisse pour l’argent»

A Genève, Rummenigge devient le troisième joueur allemand à revêtir la tunique «grenat», après Jürgen Sundermann (1966) et Bernd Dörfel (1970). Avant même l’officialisation de son transfert, «Kalle», opéré en mai par le Dr. Segesser dans une clinique de Muttenz (BL), avait expliqué les raisons de son choix. «J’ai toujours joué dans de bons clubs, j'ai eu de bons contrats et j'ai gagné beaucoup d'argent. Je pourrais m'arrêter, mais je voudrais connaître quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je ne désire pas retourner en Allemagne», avait-il lâché dans les colonnes du Journal de Genève.

Joint dans sa résidence bavaroise, l’ancien international de l’Allemagne de l’Ouest, barré par le Belge Enzo Scifo à San Siro, s’était aussi longuement épanché dans Le Matin. «Cette (nouvelle) aventure me semble intéressante. Je tiens à préciser que je ne viens pas en Suisse pour l’argent. Simplement, j’ai encore envie de remporter des succès sportifs. Pourtant, je suis conscient qu’il sera sûrement très difficile de décrocher le titre de champion suisse. En outre, le fait que Servette ne soit pas «européen» me contrarie quelque peu», confiait-il alors à Jean-François Berdat.

4000 spectateurs à Châtel-Saint-Denis

Porteur du No 11, Rummenigge rejoint au Servette une équipe comptant alors dans ses rangs notamment Michel Decastel, Lucien Favre (ci-dessous), Pascal Besnard, Robert Kok, le Danois John Eriksen et un jeune Brésilien nommé José Sinval.

Sur le banc, Thierry De Choudens a succédé une année plus tôt à Jean-Marc Guillou, alors que le directeur sportif d'alors épouse les traits de Marc Schnyder.

Pour ses débuts officiels sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant découvre le charme champêtre de Châtel-Saint-Denis, en Coupe de Suisse, où 4000 personnes se sont agglutinées autour du stade de Lussy pour voir à l’œuvre le champion allemand.

«Voir arriver un aussi immense talent sur un champ de patates a constitué une grande leçon. Je crois même qu'il avait planté les deux buts (…) C’était un seigneur dans tout ce qu’il entreprenait. Sur le terrain, il a réussi des choses fantastiques.» Très vite, le nouveau venu se mettra au français, à raison de trois cours par semaine, et exigera que ses nouveaux coéquipiers le tutoient.

Un prix de transfert jugé modeste

Quel a été le prix de l’opération? Plus de trente ans après, Carlo Lavizzari ne dit pas combien lui a coûté le transfert de celui qui, à ses débuts, avait remporté deux Coupes d'Europe des clubs champions d’affilée (1975 et 1976) avec le Bayern de Franz Beckenbauer et Gerd Müller. Mais l'ancien boss laisse néanmoins filtrer quelques indices: «L’Inter avait fixé un prix relativement modeste compte tenu de la dimension du personnage. Les négociations avec le joueur lui-même avaient été assez sympathiques. Il s’était montré très raisonnable, avec un montant qui ne dénaturait pas la grille salariale des autres joueurs, ce qui était aussi mon objectif.» Cela n’a pas empêché le chiffre de 100'000 francs par mois d’être articulé, sans doute un peu exagérément.

Alors que le championnat de LNA accueille la même année Giancarlo Antognoni à Lausanne et Marco Tardelli à Saint-Gall, Rummenigge boucle son premier exercice genevois derrière le NE Xamax de Stielike, avant d’être couronné roi des buteurs la saison suivante (24 buts, dont un quadruplé inscrit contre Saint-Gall le 10 août, lors de la 5e journée du tour préliminaire). «A l’occasion de son dernier match, coïncidant avec la fin de sa carrière de joueur, il était monté dans les tribunes des Charmilles pour me remettre son dernier maillot, me remerciant de lui avoir permis de vivre encore tout cela.» En 56 matches officiels disputés avec Servette, «Kalle» a inscrit 35 buts.

L'«abominable» stade de la Praille

Successeur de Roger Cohannier en 1980, Carlo Lavizzari a présidé le Servette durant près de 10 ans, soulevant une Coupe de Suisse en 1984 et décrochant le titre de champion une année plus tard. «J’ai vécu avec Servette de véritables histoires d’hommes.» Son seul crève-cœur concerne l’abandon de son projet de nouveau stade à l’endroit même de l’ancien Parc des Sports. «Je trouve scandaleux que les autorités politiques, par simple orgueil, ne nous aient pas laissé construire le nouveau stade des Charmilles, qui n’aurait pas coûté un sou aux contribuables. En lieu et place, on a préféré construire cet abominable stade de la Praille, qui continue d’engloutir des millions de francs.»

En dépit du temps qui file, Carlo Lavizzari entretient toujours quelques amicales relations avec son ancien joueur, âgé aujourd'hui de 64 ans et devenu entre-temps président du tout puissant Bayern Munich. «On s’appelle ou l’on se voit chaque fois qu’il passe à Genève.» En guise de reconversion, l’ex-Servettien était devenu vice-président de l’institution de la Säbener Strasse en 1991 déjà. Ses bras droits? Uli Hoeness et Franz Beckenbauer.

Nicolas Jacquier