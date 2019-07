Servette – Sion, J-2. A 48 heures des chaudes retrouvailles entre les deux meilleurs ennemis de Suisse (et certainement du monde...), l’intox a déjà commencé. Avant le coup d’envoi du 105e derby du Rhône (coup d'envoi samedi à 19h), le club genevois, emmené par sa légion valaisanne, peut logiquement se retrancher derrière les statistiques, qui lui sont favorables au niveau du championnat. En 104 matches, les «grenat» mènent en effet 39 victoires à 36 alors que l’on dénombre 29 matches nuls.

Sur le site officiel du SFC, le bilan devient cependant beaucoup plus discret s’agissant de la Coupe de Suisse. Pire, les trois défaites concédées en finale contre le FC Sion ne trouvent pas grâce, le préposé s’«amusant» à oublier l’histoire. «Les deux équipes se sont également affrontées à de nombreuses reprises en Coupe de Suisse, mais jamais en finale, peut-on lire. En effet, contrairement à ce qu’affirment nos amis valaisans, les éditions 1965, 1986 et 1996 ont été tout simplement annulées.»

Hey @ServetteFC, rassure-moi, notre titre de 92 gagné aux Charmilles n'a pas été annulé lui au moins ? ???? pic.twitter.com/QROOmVN3sk — FC Sion (@FCSion) July 24, 2019

Une triple omission qui allait aussitôt enflammer les réseaux sociaux et donner le coup d’envoi de quelques échanges musclés et autres amabilités.

Alors que le FC Sion, s’échauffant déjà, s’inquiétait pour son titre de champion de Suisse 1992 remporté... aux Charmilles, Servette devait en remettre une couche par la voix de son community manager. «Ça ne nous dit rien non plus mais on pourrait consulter les archives du Nouvelliste. A l’époque ils avaient le droit de suivre vos rencontres non?» Sur son compte Twitter, le FC Sion a officiellement rétorqué avec une photo de... Marc Roger, l’ancien président du Servette FC. «Ton inspiration l’a au moins fait sourire lui, on vous laisse sur ce terrain, on préfère faire parler le ballon rond.» Etc., etc.

Ton inspiration l'a au moins fait sourire lui ???? on vous laisse sur ce terrain, on préfère faire parler le ballon rond. Rendez-vous samedi et bon match à tous ????????? pic.twitter.com/YtkdoO6eeX — FC Sion (@FCSion) 24 juillet 2019

Pas de doutes: le derby du Rhône a déjà commencé.