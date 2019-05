Vendredi soir au stade de Genève, l’indiscipline de plusieurs dizaines de supporters «grenat», souvent très jeunes, ayant envahi la pelouse à l’entame des arrêts de jeu, a failli coûter très cher au Servette FC, alors que celui-ci menait 3-1 et était sur le point de valider officiellement sa promotion. Emportés par la liesse populaire, et peut-être abusés aussi par un coup de sifflet de M. San (pensant que celui-ci venait de siffler la fin de la partie), ces envahisseurs d’un nouveau temps ont en tout cas fait trembler les responsables servettiens. Tant leur action aurait pu tout gâcher...

Car le règlement de la Swiss Football League est formel: si le match entre Servette et Lausanne n’avait pas pu reprendre dans un délai raisonnable, l’arbitre aurait définitivement renvoyé tous les joueurs aux vestiaires après avoir constaté l’impossibilité de terminer la partie. «S’il n’y a pas moyen de rétablir l’ordre dans un laps de temps précisé par l’arbitre, celui-ci n’a d’autre choix que d’arrêter définitivement le match et de faire un rapport dans lequel il rapporte les faits», précise un ancien arbitre de Super League.

Dans un tel cas de figure, le dossier est alors ensuite transmis à la commission disciplinaire de la SFL, chargée de statuer en fonction du règlement de l’ASF. Le catalogue des sanctions est assez vaste. Dans un scénario extrême, celui le plus souvent appliqué comme ce fut le cas récemment quand Grasshopper avait perdu par forfait son match à Sion en raison du comportement de ses ultras, Servette encourait le risque de perdre 3-0 forfait, ce qui aurait bien sûr différé sa promotion et fait les affaires de Lausanne. Au moment de prononcer leur verdict, les juges de Muri (BE) peuvent aussi tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans ce dernier cas de figure, le derby aurait ainsi pu être rejouer à huis-clos – une sanction en l’état peu vraisemblable compte tenu du calendrier serré.

Dans l’article 62 qui fait foi, il est spécifié que le club concerné – en l’occurrence Servette – perd par forfait si «l’arbitre a dû arrêter le match pour ordre insuffisant dans le stade, envahissement du terrain par des spectateurs, agression ou autre indiscipline grave contre lui ou contre des joueurs, ou pour d’autres motifs semblables» (point C).

Les joueurs font le ménage

Face au risque encouru, on comprend mieux pourquoi les dirigeants genevois, aidés en cela par le speaker de la Praille, ont tout fait pour rapidement repousser la joyeuse - mais trop indisciplinée - foule derrière les panneaux publicitaires. On a même vu les joueurs eux-mêmes effectuer le service d’ordre, parfois énergiquement à l'instar du capitaine Sauthier, afin de faire reculer leurs admirateurs un peu trop pressés.

Après quelques minutes d’interruption, le match a ainsi pu reprendre normalement, grâce aussi, il faut le souligner, à la sportivité des joueurs du LS (qui auraient pu s’estimer menacés dans leur sécurité et refuser de reprendre la rencontre).

Sur le coup de 22h03 et après quelques frayeurs que ses joueurs n'avaient jamais auparavant connu dans le jeu, Servette pouvait définitivement rejoindre la Super League. Donnant le signal d’un deuxième envahissement de pelouse. Parfaitement autorisé celui-là, et sans conséquence…

(nxp)