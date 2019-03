Entre deux équipes qui veulent jouer, pas de round d’observation. Et à ce petit jeu, c’est Winterthour qui a surpris Servette. Après 40 secondes de jeu, Callà avait déjà trouvé Sliskovic, qui tergiversait trop seul devant Frick. Un avertissement ignoré fautivement par les Grenat, qui voyait dès la 6e minute Radice fixer Sauthier avant de décaler Doumbia. L’Ivoirien connaît bien les lieux, il a armé une frappe légèrement déviée qui a fini dans le petit filet du portier genevois. De quoi étourdir Servette?

Pas vraiment. Au contraire. Les hommes de Geiger ont alors mis le pied sur le ballon pour s’installer dans le camp adverse. Et les Zurichois ont souffert. Sept minutes plus tard, à la 13e donc, Kone lisait parfaitement l’appel de Schalk pour le servir: contrôle, frappe croisée et les deux équipes étaient à nouveau à égalité.

Supérieurs dans le jeu, les Servettiens ont eu dans la foulée de belles occasions, avec notamment deux têtes de Kone qui frôlaient le montant droit de Spiegel. Ou des situations chaudes dans les seize mètres zurichois. Mais en rupture, sans jamais fermer le jeu, Winterthour avait également des arguments, de quoi faire parcourir un frisson parmi les supporters genevois en tout cas.

Une part de magie

C’est après la pause que Servette a pris l’avantage. C’est une passe géniale de Cognat qui a trouvé Stevanovic, parti intelligemment dans le dos de la défense. Quand les deux meilleurs joueurs sur la pelouse conjuguent leurs talents, il y a une part de magie qui se produit. Avec son contrôle orienté, Stevanovic avait déjà éliminé Spiegel pour pousser la balle du 2-1 dans le but.

De quoi rassurer. Copie conforme du match à Winterthour, où Servette avait également pris un but très tôt avant réagir et de s’imposer avec maîtrise. Pour le mimétisme, il manquait le 3-1. Il est tombé à la 70e avec, au départ, Timothé Cognat, bien sûr. Le Français a senti le coup en interceptant une passe de la tête pour une transmission immédiate vers Schalk. Le Néerlandais a alors parfaitement temporisé, laissant Kone devancer son défenseur, pour lui servir un centre parfait, que l’Ivoirien glissait dans les filets. Imparable. Mais pour montrer sa supériorité, Servette ne s’est pas arrêté là. Imeri, entré à la 75e, a inscrit le 4-1 sur un caviar de Kone, Winterthour prenant des risques. Puis ce fut au tour de Chagas, superbement décalé par Follonier, d’inscrire le 5-1. Avant que Lekaj ne marque le 5-2 sur un coup franc dévié. Sans conséquence évidemment.

Servette a idéalement préparé le derby de mercredi soir contre Lausanne, à la Pontaise. Le plein de confiance est là, le jeu va avec et les Grenat sont plus solides leaders que jamais. Cela promet un beau choc dans ce qui semble déjà être la dernière chance pour Lausanne, condamné à gagner pour espérer encore rejoindre les Grenat.

Servette - Winterthour 5-2 (1-1)

Stade de Genève, 3852 spectateurs.

Arbitre: M. Cibelli.

Buts: 6e Doumbia 0-1; 13e Schalk 1-1; Stevanovic 2-1; 70e Kone 3-1; 83e Imeri 4-1; 88e Chagas 5-1; 91e Lekaj 5-2.

Servette: Frick; Sauthier, Routis, Rouiller, Iapichino; Maccoppi (66e Cespedes); Stevanovic, Wüthrich (75e Imeri), Cognat (80e Follonier); Schalk (80e Chagas), Kone.

Winterthour: Spiegel; Isik, Hajrovic, Lekaj, Wild; Doumbia (76e Hamdiu), Arnold; Callà (58e Saliji), Roberto Alves (80e Mulaj), Radice; Sliskovic (75e Gazzetta).

Avertissements: 7e Sauthier (jeu dur), 28e Maccoppi (antijeu), 61e Lekaj (jeu dur).

(nxp)