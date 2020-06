Ilija Petkovic laissera un souvenir chaleureux à tous ceux qui l’ont connu, il est décédé des suites d’un problème stomacal à l’âge de 74 ans.

Il était arrivé à Genève en 1993 pour remplacer Michel Renquin et entraîner un Servette qui avait dans ses rangs Pascolo, Aeby, Barea, Egli, Djurovski, Neuville, Anderson puis Grassi. Michel Pont était l’adjoint de ce technicien qui aura mené cette belle équipe au titre, un soir à Berne, avec une victoire 4-1 sur Young Boys lors du dernier match de la saison.

Ilija Petkovic, c’était un sourire. Et des expressions superbes de simplicité, lâchées avec un accent fort et amical. Il résumait la vie ainsi: «Humour, amour, football». On lui pardonnait tout, même quand il jouait les apprentis sorciers en modifiant toute son équipe au dernier moment, sur un coup de tête ou une inspiration: il avait le sourire pour.

Triste nouvelle pour la famille servettienne, juste avant le Lucerne-Servette de ce samedi (18h15).

Daniel Visentini