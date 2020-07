Il y a déjà deux vainqueurs cette saison. On ne sait pas encore si le championnat ira à son terme, mais, au fond, peu importe: les deux équipes en vue avaient rendez-vous dimanche à Genève et tant Servette que Saint-Gall ont confirmé l’impression.

Par-delà ce 1-1 et ses quelques péripéties (un but de Rüfli venu d’ailleurs, un penalty peut-être oublié sur Imeri, les performances collectives respectives), il y a la confirmation de deux philosophies qui ont ébranlé les certitudes de ceux que l’on croyait indéboulonnables, YB et Bâle.

Saint-Gall lutte pour le titre, il continuera s’il le peut bien sûr, tout comme le néo-promu Servette lutte pour l’Europe. Ici, deux manières de bousculer l’hégémonie des deux cadors de Suisse.

La manie de l’étouffement

Les Brodeurs, cornaqués par un Zeidler que Sion ne voulait plus, sont dans la modernité poussée à son extrême. Beaucoup de jeunes, tous soigneusement choisis, pour un système méticuleusement pensé. Bloc très haut, «Gegenpressing», rapidité fulgurante dans la transition, verticalité: il y a là le souci de l’efficacité, la volonté de faire mal à l’adversaire, très vite, la manie de l’étouffement.

C’est intense et le rythme fou de cette fin de saison rappelle toute l’énergie que cela suppose. Saint-Gall, à multiplier les efforts qu’implique cette idée, souffre parfois devant l’ampleur de la tâche, surtout quand elle est répétée tous les trois jours comme maintenant. Même s’il reste une belle mécanique.

L'obsession du jeu

Au Servette FC, c’est l’obsession du jeu qui prédomine. Promus en contrôlant les événements parce qu’ils voulaient la possession, les Grenat n’ont pas renié les acquis. La force de Geiger, c’est d’avoir adapté son système aux exigences de l’élite. Ici en gardant les schémas de jeu placé et en multipliant les animations offensives. Là en sécurisant l’arrière-garde, Servette est à ce jour la meilleure défense du championnat. Dans les deux cas, il y a une performance collective qui dépasse les zones de jeu concernées.

Les Servettiens ont de la chance. Ils ont le meilleur gardien de la ligue, Frick, sans doute le meilleur défenseur central, Rouiller, le meilleur passeur, Stevanovic, peut-être le No 8 le plus explosif, assurément le plus doué balle au pied, Cognat. Sans jeter la pierre à personne, on peut se demander où Servette serait s’il avait pu compter sur un Nsame ou un Cabral devant. Contre Saint-Gall, tant Kyei que Kone ont eu de belles chances, sans les convertir avec la précision du Bernois ou du Bâlois.

Alchimie fragile

D’ores et déjà vainqueurs de la saison pour des raisons différentes et un même credo – bousculer les deux grosses écuries –, Servette et Saint-Gall préparent demain. Il leur faudra confirmer. Ce n’est pas une mince affaire. La réussite de Saint-Gall s’appuie sur une débauche d’énergie qui use et elle suppose des jeunes joueurs toujours prêts à forcer le destin. Zeidler assure que tous, y compris les remplaçants, peuvent se fondre dans le moule sans que cela ne pose problème. C’est à souhaiter aux Brodeurs, parce que cette alchimie est fragile.

Cela vaut aussi pour Servette. Il y a plusieurs éléments clés et, quand ils ne sont pas là, le rendement global s’en ressent. Le collectif grenat se nourrit des prestations individuelles de ses leaders et Servette vit mal sans eux. L’avantage de cette fin de saison sans répit, c’est d’avoir agi comme un accélérateur de particule pour les Genevois, plus que pour d’autres peut-être.

En étant contraint de faire tourner son effectif, Geiger a lancé plusieurs jeunes très prometteurs. On savait déjà les qualités d’Imeri, il les a confirmées en jouant plus souvent. On a découvert aussi Vouilloz, un défenseur de demain. Ou Alves, qui s’adapte au niveau de jeu professionnel. Et bien d’autres ont rejoint l’antichambre du groupe pro.

Équilibre à préserver

Dimanche, Servette et Saint-Gall se sont quittés sur un nul 1-1 qui n’avait rien de nul. Paradoxalement, c’est le plus vieux des Brodeurs, Vincent Rüfli, qui a marqué, contre le cours du jeu mais grâce à ce pressing haut dans le camp adverse, là où Saint-Gall veut vivre. Providentiellement, c’est grâce à ses deux meilleurs techniciens que Servette a égalisé, la passe magique de Cognat trouvant l’indispensable Stevanovic.

Les limites de l’exercice sont là pour ces deux belles équipes. Les jeunes, qui ne peuvent pas toujours tout porter à Saint-Gall. Le collectif grenat, qui a besoin de ses individualités pour briller, bien sûr. C’est cet équilibre, trouvé dans leurs domaines par ces deux formations, qu’il faudra préserver la saison prochaine. Parce que cela a fait du bien au foot suisse.

Daniel Visentini, Genève