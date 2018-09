Servette n’avait pourtant pas le choix. Après une défaite contre Lausanne et un nul frustrant à Schaffhouse, les «grenat» se savaient condamnés à battre Kriens, le néo-promu de la ligue. Face au 4-1-4-1 érigé comme une double muraille par les Lucernois, il fallait donc trouver les intervalles, faire preuve de créativité. Il fallait surtout de la patience. Les Genevois se sont longtemps cassés les dents sur le bunker de Kriens.

Il y a eu des occasions, pourtant. Mais à chaque fois, il y avait toujours un souci à la finition, Schalk en sait quelque chose, Alphonse aussi. Jusqu’à ce que le Français ne libère les siens. A la suite d'une cacahuète de Routis, Cognat pouvait centrer pour Alphonse qui plaçait enfin une tête rageuse (70e). Archidominateur, Servette avait fait le plus dur. Même pas. Par deux fois déjà, avant le but «grenat», un Lucernois s’était présenté en contre seul devant Frick, rappelant la fébrilité servettienne. La troisième fut la bonne pour Kriens, après un festival de bourdes genevoises à la relance: Siegrist héritait du ballon, qu’il piquait devant Frick pour le 1-1, cinq minutes après le but d’Alphonse. De quoi provoquer les sifflets du maigre public (1580 spectateurs). Servette fait du sur-place et s’enterre dans le ventre mou du classement. Si loin de ses ambitions.

Dans les autres matches de la soirée, la lanterne rouge Aarau s'est imposée à domicile face à Schaffhouse (3-1), alors que Rapperswil-Jona est venu voler trois points sur la pelouse de Chiasso (0-1).

Servette - Kriens 1-1 (0-0) Stade de Genève, 1580 spectateurs. Arbitre: M. Tschudi. Buts: 70e Alponse 1-0; 75e Siegrist 1-1. Servette: Frick; Sarr, Routis, Rouiller, Busset (77e Sauthier); Cognat (84e Follonier), Cespedes; Stevanovic, Alphonse, Wüthrich (63e Antunes); Schalk (64e Chagas). Kriens: Enzler; Urtic, Elvedi, Fanger, Mijatovic (62e Selmani); Hasanaj (67e Cirelli); Siegrist (84e Seferagic), Wiget, Schilling, Kleiner; Chihadeh (78e Ulrich). Avertissements: 13e Cespedes (jeu dur), 44e Mijatovic (jeu dur), 61e Wiget (antijeu). Expulsion: 88e Cespedes (2e carton jaune). Notes: Servette sans Lang et Imeri, blessés. Sans Mfuyi, suspendu. Et sans Kone (pas de permis de travail). (nxp)