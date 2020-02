Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Renaud Tschoumy, Sylvain Bolt et Florian Vaney, réunie autour de Florian Müller, débat de deux points chauds de l'actualité footballistique à J+1. Avant de commettre une infidélité au sport roi en allant s'encanailler sur les pistes de ski. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le sommaire:

1. (dès 1'41) Football - Servette FC

Que faut-il retenir de la victoire de Servette face à Zurich dimanche (4-1)? Les attaquants qui marquent enfin (Kyei et Koné), le match de mutant de Stevanovic (il crée une petite dizaine d’occasions très dangereuses) ou le repositionnement probant de Cognat sur la gauche? Pour revenir aux attaquants, après la déconvenue de Saint-Gall, le coaching de Geiger est assez exemplaire, non? Le Servette FC est la seule équipe du top 4 à s’être imposée ce week-end. Le club genevois est-il en droit de regarder vers le haut, tout en haut? A trois points de Bâle, avant de se déplacer à St-Jacques. Qui sera le favori de cette rencontre? Bâle, c’est quatre défaites sur les cinq derniers matches. Geiger peut-il couper la tête de son pote Marcel Koller? Que penser du départ possible de Gérard Bonneau, l'architecte du Servette actuel?

2. (dès 13'10) Football - Sion et Xamax

Sion a perdu gros face à Xamax samedi (1-2), surtout une fois qu’il était en infériorité numérique. Kouassi qui prend rouge, c’est de l’ordre de la faute professionnelle? «Kouassi assassine le coach, fulminait CC après le match. On est tué par ce qu’il fait. Son comportement pénalise tout le club et le travail du staff. Je peux plus lui en vouloir à lui qu’à mon entraîneur. A la mi-temps, je l’avais pourtant enjoint de se calmer. Je ne reconnais plus Xavier. A Thoune déjà, c’est lui qui nous a bousillés le match.» Que s’est-il passé pour que ce joueur si précieux au fil des années se transforme en boulet? «On a bouffé toutes nos réserves, constate encore le président. Le favori de la relégation, c’est Sion. Il ne faut pas se faire d’illusions. On est dans la période de l’équipe qui va tomber. Les joueurs eux-mêmes n’ont pas conscience du danger qui les guette. On est dans une merde noire.» D’accord avec le président, Sion est favori à la relégation? Au contraire, le soulagement xamaxien était palpable. Et pourtant rien n’est fait puisque Thoune a gagné à Bâle (0-1). Reste qu’une bonne dynamique est-elle en marche? Si oui, quels sont les signes du renouveau?

3. (dès 24'14) Ski alpin - La Suisse fait la nique à l'Autriche

Événement historique, avec ses 670 points d’avance sur l’Autriche (7192 contre 6522), la Suisse est en passe de s’imposer au classement des Nations pour la première fois depuis 1990. Qui sont les figures clés de cet exploit? On fait le point discipline par discipline. Qu’est-ce qui est le plus inattendu? L'avènement de Daniel Yule ou celui de Corinne Suter? Est-ce que cet exploit fait le bonheur de la fédération? Et Autriche, on tire la gueule? Marcel Hirscher, c’était l’arbre qui cachait la forêt? Qu’attendre de la fin de la saison? Un carton plein à Crans-Montana et au Japon?

4. (dès 34'35) Le pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons canassons. En espérant être moins mauvais que la semaine passée.