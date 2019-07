Avec une ouverture de la saison 2019-2020 étalée sur trois jours, le préposé au calendrier a bien fait les choses, que cela soit volontairement ou non. Il a en tout cas permis aux suiveurs, et à tout un chacun également, de se faire une idée déjà plus précise des arguments des uns et des autres, notamment de ceux des trois clubs romands de Super League, dont l’ordre d’apparition différé a permis de tirer quelques précieux enseignements à la lumière des différentes prestations offertes.

A Tourbillon, les réserves n'ont pas disparu

Premier à se présenter sous le feu des critiques, le FC Sion a montré qu’il en avait peut-être sous la semelle mais n’a paradoxalement pas tenu la distance. Humilié à domicile par Bâle (4-1) dans des proportions ne reflétant pas ce qu’avait été son excellente première période, le club de Tourbillon a montré l’étendue de la tâche qui attend Stéphane Henchoz.

Pour Sion, pénalisé autant par la sortie prématurée de Kouassi sur blessure que les étourderies conjointes de Behrami et Mitryushkin, ce faux départ réclame de rectifier le tir rapidement… Ironie du destin, ce sera contre Servette, dès samedi. On vous l’accorde, il doit y avoir plus simple comme séance de réhabilitation. Dans le cas du club valaisan et du supposé potentiel qu’on lui attribue volontiers, les réserves n’ont de loin pas disparu.

A Thoune, Xamax a fait du Xamax

Au lendemain de la déroute valaisanne (davantage au niveau du résultat que du jeu proposé), Xamax a plutôt surpris en bien à Thoune. Avec les arguments qui sont les leurs, les mêmes que la saison passée, les Neuchâtelois ont rappelé avec à-propos leurs qualités de combattants et de solidarité, quand bien même ils ont fini par y égarer deux points consécutifs à une double expulsion. Au final, Xamax a fait du Xamax sans que l’on soit certain que cela puisse suffire sur la longueur d’un championnat.

Dernier à entrer en scène, Servette se savait certainement le plus attendu et le plus observé. Parce que le rendez-vous du stade de Suisse comblait un vide de six ans et en raison aussi des qualités de jeu accompagnant le retour des «grenat» en Super League. Eh bien, excellente nouvelle pour tous les amoureux d’un jeu soigné, ces qualités n’ont pas disparu avec la promotion; elles ont même joliment ennuyé YB, un champion de Suisse qui ne s’attendait peut-être pas à être pareillement bousculé sur ses terres.

A Berne, Servette et son coach ont osé

Alors oui, les joueurs d’YB n’ont certainement pas livré le match de leur vie mais au lieu d’atténuer la portée de l’exploit genevois en insistant sur des réglages bernois qui restent à trouver, louons plutôt ici l’attitude conquérante du Servette FC. Où d’autres techniciens auraient peut-être choisi de renier les valeurs qui leur avaient précédemment apporté du succès pour mieux tirer le rideau, Alain Geiger a pris le parti d’oser, voire de renforcer ce qui représente l’identité même du SFC, ce besoin constant de jouer parce qu’il faut également séduire. Et parce que Servette, quitte à tout perdre (cela arrivera), ne sait rien faire de mieux non plus que d’oser...

On l'a dit, cela ne marchera pas à tous les coups et cela suppose encore quelques ajustements pour résister au nouvel impact physique, bien différent de ce qui prévaut en Challenge League. Mais cela suffit déjà à faire des promus de la Praille non une révélation mais une confirmation espérée.

Sans renier ce qu’il est à la base, Servette a ainsi marqué les esprits sur la pelouse d’YB, ce qui n’a pas échappé à Gerry Seoane, le coach lucernois de la capitale s’empressant de souligner les mérites du visiteur. Passé au révélateur de la Super League, les Genevois ont ainsi déjà gagné le respect de leurs adversaires. Cette performance collective s’est aussi accompagnée de récitals individuels probants, à l’image de celui livré par Timothé Cognat.

Voilà donc un néo-promu «grenat» qui apprend vite, faisant de Servette le vainqueur moral du rendez-vous des champions. Au moment où le FC Sion doit se racheter, la renaissance du derby du Rhône ne manquera ni de saveurs ni de passions exacerbées. Signe de la vitalité retrouvée du foot romand, le retour de Servette bonifie toute la Super League.