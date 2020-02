Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Daniel Visentini, Florian Vaney et Florian Müller, réunie autour de Mathieu Aeschmann, débat de trois points chauds de l'actualité footballistique à J+1 après le week-end de championnat. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1'47) Football - Saint-Gall - Young Boys et arbitrage

Dans le temps additionnel du match au sommet, alors qu’il y avait 3-2 pour Saint-Gall, Zigi a arrêté un penalty de Hoarau, offrant la victoire aux Brodeurs. Coup de théâtre, l’arbitre de la rencontre demandait alors de faire retirer le penalty, pour une position irrégulière du gardien saint-gallois. Et voilà que Hoarau marque et égalise. L’arbitre a-t-il pris la bonne décision? M. Bieri qui déclare après la rencontre: «Le gardien doit être sur la ligne. Dans ce cas, il est parti trop tôt. Cela peut être vérifié avec le VAR, il n’y a plus de place pour l'interprétation.» C’est noir ou c’est blanc, d’accord avec cette justification de l’arbitre? Un Neuchâtelois pour arbitrer Xamax, un Bâlois pour arbitrer Bâle, un Bernois pour arbitrer YB. Là, quand même, on va trop loin? Ou est-ce que le débat sur les origines des hommes en noir n’a aucun sens?

2. (dès 19'55) Football - Servette FC

Un match nul 2-2 et le Servette FC qui revient de nulle part en seconde période. Que retenez-vous? La première mi-temps fantomatique des hommes de Geiger ou le sursaut d’orgueil? S’il fallait en identifier un, quel fût le tournant du match? Après son triplé la semaine passée, Koné a à nouveau raté des montagnes. Mais il obtient le penalty. Que penser de son match? Stevanovic le héros: l’homme distribue d’habitude des caviars et se transforme maintenant en buteur providentiel. Et pourtant il avait l’impression d’avoir raté son match? Qu’avez-vous pensé du FC Bâle? En première mi-temps, ils semblaient à nouveau hyper sûrs de leur affaire, avant de s’effondrer peu à peu. On peut l’expliquer par la fatigue dû au match européen?

3. (dès 33'16) Football - Sion et Xamax

Misère footballistique au Cornaredo. Quel décalage avec le deux chocs au sommet! Une scène pour résumer la pauvreté du spectacle. 82e minute: alors que Sion vient de se procurer l’un de ses rares coup-francs, Grgic se charge de son exécution. Le ballon finira près du poteau de corner. Franchement, vous croyez encore qu’un sursaut est possible à Sion? Faut-il se réjouir que Sion n’a pas pris de but, ou s’inquiéter du fait qu’il n’en marque toujours pas? En 2020, Sion c’est 71 tirs (le plus grand total de Super League) pour un médiocre ratio de trois misérables buts, inscrits contre Thoune, Zurich et Xamax. C’est quoi le problème? Xamax a décidé de ne plus prendre de risques. Désormais, c’est tout pour la défense: c’est un aveu d’échec de la politique initié, ou plutôt une vision pragmatique de sa réalité?

4. (dès 44'42) Le pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons canassons. En espérant être moins mauvais que la semaine passée.