«Servette va vouloir enfoncer Lausanne»

Dans le 17e épisode de «C'te équipe», la bande des sports composée de Daniel Visentini, André Boschetti et Renaud Tschoumy, réunie autour de Florian Müller, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Désormais, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify.

Le sommaire:

1. (dès 1'24) Football - Super League. Après la défaite face à YB (4-0), il y a visiblement de l’eau dans le gaz entre Christian Constantin et son entraîneur. CC qui se dit déçu par Murat Yakin, est-ce la fin de l’histoire d’amour entre les deux hommes? Avec cette spirale négative, trois défaites de suite, est-ce que Sion doit craindre pour sa place en Super League. Xamax va mieux, il est assuré de ne pas être relégué directement. Est-ce que, comme le dit Stéphane Henchoz, les objectifs ont changés? A savoir, est-ce qu’il est maintenant question de se sauver directement? Henchoz a-t-il définitivement prouvé qu'il était un véritable coach de Super League?

2. (dès 11'33) Football - Challenge League. Servette-Lausanne, c’est vendredi soir à la Praille. Un match au sommet: le point sur les enjeux. Lausanne doit absolument gagner, Servette va-t-il se faire un plaisir d'enfoncer les Vaudois? Est-ce qu’on va assister à un grand match de football, totalement débridé, ou est-ce que l’enjeu risque de crisper les débats? Si Lausanne devait perdre la deuxième place au final, serait-ce un terrible échec pour le projet INEOS?

3. (dès 21'47) Football - International. L’Ajax a remporté la Coupe des Pays-Bas ce week-end, alors que Tottenham a sombré en championnat. Vous voyez malgré tout les Spurs revenir dans la course à la qualification? Liverpool-Barça: avec le 3-0 à l’aller, et la blessure de Mo Salah, le résultat de cette demi-finale est il déjà plié? L’Eintracht Francfort affronte Chelsea jeudi soir en League Europa, avec dans ses rangs un certain Gelson Fernandes. Est-ce que le Valaisan, titulaire partout où il passe, vous impressionne?

4. (dès 32'12) Le Quiz des sports. Les journalistes s'écharpent dans un hommage permanent à Julien Lepers. (nxp)