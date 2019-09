Treize points et une place sur le podium, en embuscade derrière Bâle et Young Boys : tout va pour le mieux pour le FC Sion, auteur de son meilleur départ depuis 2012. A l’époque, l’équipe entraînée par Sébastien Fournier caracolait en tête du classement, avec un certain Gennaro Gattuso sur la pelouse.

Sept ans plus tard, le FC Sion estampillé Stéphane Henchoz gagne des matches jusqu’à enchaîner les victoires – quatre de rang en championnat - mais le plus souvent dans la souffrance faute de parvenir à «tuer » ses parties lorsque les occasions sont là (ce qui est généralement le cas).

Le club valaisan s’est donc lancé sur la piste d’un finisseur, qu’il a trouvé ce lundi, coïncidant avec le dernier jour du mercato, en la personne de Seydou Doumbia. A 31 ans, l’international ivoirien entame son troisième passage en Suisse après ceux, couronnés de succès, à Young Boys (2008 à 2010) et au FC Bâle (2016-2017), qui l’avaient chaque fois vu terminer meilleur buteur de Super League. Place aux présentations, au moment où le FC Sion effectue un mini-camp d’entraînement sur les hauteurs de Crans-Montana.

Seydou, on est heureux de vous retrouver en Suisse…

La Suisse, c’est chez moi. C’est là que tout a vraiment commencé pour moi. Quand j’ai su que Sion me voulait à tout prix, je n’ai pas hésité. J’y ai été magnifiquement accueilli, je m’entends déjà super bien avec tout le monde. Avec mon expérience, tout ce que j’ai déjà vécu, je pense pouvoir apporter beaucoup. Ici, je retrouve quelques visages connus.

Dont celui de Xavier Kouassi, votre nouveau capitaine.

Oui, avec Xavier, on se connait bien depuis les sélections. L’été dernier, il m’avait du reste invité chez lui, en Côte d’Ivoire. On est très proche.

Que ce soit avec YB ou Bâle, vous avez souvent marqué contre Sion. Aujourd’hui, ces buts, il va vous falloir les marquer pour le FC Sion!

C’est le destin de chaque carrière de footballeur. Me voici désormais en Valais. Et croyez-moi, tous ceux qui vont m’avoir sur le chemin se retrouveront face à un combattant déterminé. Je serai en guerre avec eux.

D’ailleurs, êtes-vous toujours un «tueur» devant le but?

Pourquoi ne le serai-je plus? Oui, j’ai toujours mon instinct de tueur comme vous dites. Je ne ressens aucune pression particulière, c’est juste mon travail. Marquer des buts, c’est ce que je sais faire de mieux. A moi de le démontrer.

Vous avez déjà inscrit 89 buts en Super League. Combien espérez-vous en marquer cette saison?

Dépasser quinze buts, c’est une bonne moyenne pour n’importe quel attaquant. J’espère aller au-delà, égaler les 20 buts ou peut-être même dépasser cette barre. Pourquoi ne pas terminer meilleur buteur du championnat comme j’en ai l’habitude? Je connais déjà la recette.

Sion occupe le troisième rang provisoire, à deux points du leader bâlois. Dans un championnat qui semble peut-être plus ouvert que par le passé, Sion peut-il selon vous viser le titre?

Oui, Sion peut viser le titre de champion. C’est aussi pour cela que je suis ici. A nous de bien faire les choses. De toute manière, tout est toujours possible, encore davantage quand les résultats suivent (…) J’ai toujours remporté des trophées, et c’est aussi ce qui a motivé ma venue à Sion. YB et Bâle sont peut-être devant mais on n’en est pas si éloigné.

Où en êtes-vous physiquement?

J’ai effectué toute la préparation avec mon ancien club (ndlr : Gérone) en Espagne. Depuis la résiliation de mon contrat, je me suis entraîné avec un préparateur individuel en Belgique, où réside ma famille. Je me réjouis de pouvoir à nouveau vivre dans un groupe.

A Tourbillon, vous avez choisi de remettre au goût du jour votre étonnant No 88. Racontez-nous, pourquoi un tel numéro?

Lors de ma première année à Moscou, je portais le No 8. Lorsque je me suis mis à beaucoup marquer, j’ai alors ajouté un deuxième huit. Et ce No 88 m’a depuis suivi (ndlr: Doumbia le portait aussi à Rome, à Bâle et au Sporting).

Quand verra-t-on Seydou Doumbia sur une pelouse?

Très bientôt! (Rires)

Interview vidéo de Seydou-Doumbia:

Vidéo: Keystone-ATS.