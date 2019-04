L'attaquant de Southampton Shane Long a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Championnat d'Angleterre, après 7 secondes de jeu, mardi à Watford lors d'un match en retard de la 31e journée (1-1).

Well done Shane Long, history maker with the fastest goal in the Prem. There won't be a cow milked in Tipp tonight ???????????? #ShaneLong pic.twitter.com/vEUmW3uaHz