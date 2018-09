Scotché sur le banc en début de saison à Liverpool, Xherdan Shaqiri gagne petit à petit la confiance de son nouvel entraîneur Jürgen Klopp. Convaincant lors de son premier match comme titulaire face à Southampton (3-0), l'international suisse a disputé toute la rencontre cette semaine, lors de la courte défaite contre Chelsea (1-2), synonyme d'une élimination en League Cup. A quelques heures d'un nouveau choc face aux Blues samedi (18h30), en championnat cette fois-ci, le «Shaq» est revenu sur son adaptation à Anfield dans un entretien à l'Evening Standard.

Son remplacement à la pause contre Southampton.

«Honnêtement, j'étais surpris. Mais c'est la décision du coach et il faut savoir l'accepter. Il m'a donné la même raison qu'à vous: c'était difficile pour lui de me sortir, mais c'était une option tactique qu'il avait envie de tester. Il est venu vers moi tout de suite et m'a expliqué son choix. J'ai de très bonnes relations avec lui donc c'est tout bon.»

La réprimande de Klopp après le match contre Chelsea.

«Il n'était pas du tout énervé ou en train de me crier dessus. C'était juste un aspect tactique, quelque chose qu'on aurait dû mieux faire sur ce coup franc. Au final, c'est Jordan (Henderson) qui a frappé ce coup-franc et ce n'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire.»

Jurgen Klopp screaming at Shaqiri after his team exited the Carabao Cup this evening, on the same day that the whole country have ran headlines over a lesser argument involving Pogba/Mourinho. Won’t be reported though, because it’s not United. pic.twitter.com/6AIFjArR0h