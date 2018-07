Le nom du maître à jouer de l’équipe de Suisse a déjà été lié aux Reds avant la Coupe du monde. Il semble que la piste menant à Xherdan Shaqiri (26 ans) soit de plus en plus précise du côté d’Anfield Road.

Selon le «Liverpool Echo», le club des bords de la Mersey a ouvert des négociations avec Stoke pour s’attacher les services de «XS». Relégué en Championship, son actuel employeur ne pourra pas conserver l’international dans ses rangs. Surtout que Shaqiri lui-même semble enclin à lier son avenir avec le club liverpuldien. Toujours selon le média britannique, l’ailier suisse possède une clause de départ dans son contrat de 17,7 millions de francs. Une somme qui ne doit pas faire trembler Liverpool qui a vendu Philippe Couthinho à Barcelone plus de 120 millions de francs lors du dernier mercato hivernal.

Une concurrence féroce à Liverpool Actuellement en vacances après une bonne Coupe du monde, Xherdan Shaqiri devrait statuer son avenir dans les prochains jours. «Vous allez en entendre parler tout bientôt, a-t-il déclaré. Je n’y pensais pas car j’étais focalisé sur la Coupe du monde et voulais faire un bon tournoi.» Le mondial désormais derrière lui, il peut réfléchir à tête reposée. La Premier League étant sa priorité. «C’est évident, je veux jouer au plus haut niveau», a-t-il assuré. Et si Liverpool lui offrait la possibilité de poursuivre sa carrière Outre-Manche? Après être parti de Bâle en 2012, il a peiné à exploser tant au Bayern Munich (2012-2015) qu’à l’Inter Milan où il n’a fait qu’un passage éclair (de janvier à juillet 2015). Depuis son arrivée à Stoke, Xherdan Shaqiri a retrouvé son allant offensif. En 84 matches de Premier League, il a inscrit quinze buts dont huit lors de la dernière saison, sa meilleure à ce niveau. Devenu titulaire indiscutable dans son club, il devra, par contre, faire face à une féroce concurrence à son poste s’il venait à lier son destin à celui de Liverpool. Outre évidemment l'inamovible Mohammed Salah, les postes offensifs sont très disputés à Anfield Road. Sadio Mané et Roberto Firmino composent la trident offensif habituel de Jürgen Klopp. Il semble probable que Xherdan Shaqiri doive se contenter d’un rôle de remplaçant. Dans un premier temps en tout cas. (nxp)