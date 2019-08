La star de l’équipe de Suisse n’a participé qu’à 92 des dernières 1630 minutes jouées par les Reds depuis le début du mois de février. S’il a empilé les titres sur son CV, Shaqiri s’estime déçu de ne pas plus participer à la fête avec la phalange de Jürgen Klopp et assure chercher des solutions pour son avenir.

Des clubs européens se seraient renseignés à son sujet, mais rien de concret n’a filtré jusqu’ici. L’homme aux 80 sélections avec l’équipe de Suisse indique ne rien savoir d’un intérêt éventuel de Monaco ou de Galatasaray, notamment. «Je ne sais rien de ces offres, je ne sais pas d’où viennent ces articles», a dit «XS» à la BZ-Langenthaler Tagblatt, à la sortie de la Supercoupe d’Europe, remportée aux penalties contre Chelsea.

«Je suis déçu de ne plus jouer. Personne ne se satisfait de s’asseoir sur le banc, a ajouté l’ancien Bâlois de 27 ans. C’est clair que je veux jouer davantage. Je dois examiner cette situation et trouver une solution.» Shaqiri est sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, où il avait signé pour 16 millions de francs «seulement» en provenance du relégué Stoke City il y a un peu plus d’un an. Chez les Reds, il a marqué 6 fois et offert 5 passes décisives en 31 apparitions.

Samedi encore, il n'a pas joué, lors du difficile succès des siens à Southampton (1-2), grâce à des buts de Mané et Firmino.

Sadio Mané vs Southampton ? pic.twitter.com/0YWt5ApuXI — Liverpool Fans Brasil (@LiverpoolFansBr) August 17, 2019

A noter la bourde sans trop de conséquences du gardien liverpuldien Adrian, en fin de rencontre.