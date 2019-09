À la veille de la reprise de la Ligue des champions, lundi, l’UEFA a publié sur son site une liste des bonnes prononciations de certains joueurs engagés dans la compétition. Comme certains commentateurs semblent dotés d’un don pour écorcher des noms, on salue l’initiative – même si elle n’existe qu’en anglais.

On retrouve donc dans cette liste les 32 clubs qualifiés, de Eye-axe (Ajax) à Bar-sell-owe-nah (Barcelona) en passant par le Pah-ree San-Jer-man (Paris Saint-Germain).

Ship-ree-an Tata-roo-shah-noo

La prononciation correcte de plus de 140 footballeurs est proposée dans ce qui est présenté comme un «guide phonétique». Le résultat est, espérons-le, instructif. Mais aussi amusant ou déconcertant.

Voici quelques exemples. João Félix, de l’Atletico: Joo-wow Fay-lish. Antoine Griezmann, du Real: An-twan Gree-ez-man. César Azpilicueta, de Chelsea: Az-pilly-kwetta. Juan Cuadrado, de la Juventus: Wan Kwad-rard-o. Ciprian Tatarusanu, de l’OL: Ship-ree-an Tata-roo-shah-noo. Ou un sobre P-yay pour Jérémy Pied, de Lille.

Côté suisse on trouve le défenseur du Dinamo Zagreb François Moubandje: Moo-ban-jay. Et Xherdan Shaqiri, de Liverpool. Mais là, stupeur, le guide phonétique de l’UEFA indique qu’il faut prononcer «Jer-dan Shat-cheery».

Shatchiri contre Shaqiri

Shat-cheery? Avec un «tch» au milieu et non un «k»? On aurait tout faux depuis des lustres alors qu’on parle d’un des sportifs les plus célèbres du pays? Doublement faux, même, puisqu’on le surnomme régulièrement «Shaq», avec un «q» final qui claque.

Shaqiri se dirait donc «Shatchiri»? Sur la Grande Toile on peut trouver des sites proposant la prononciation de l’attaquant en albanais. Ça n’aide pas: un locuteur dit Shatchiri l’autre Shaqiri…

Wikipédia précise que, prononcé en albanais, le «q» du footballeur est un «c» en phonétique, soit une «consonne occlusive palatale sourde». Consonne qui n’existerait pas en français mais se rapprocherait quand même davantage d’un «k» que d’un «tch».

La parole au principal intéressé

Alors? Le seul qui a la réponse et qui a le pouvoir décréter légitimement comment on doit prononcer son nom est évidemment le principal intéressé. Sur la vidéo suivante, par exemple, qui reprend une présentation du Suisse aux fans de Liverpool, Shaqiri «décline son identité» (aux alentours des 45 secondes).

Nous voilà rassurés: on n’estropie pas le patronyme de notre star: oublions Shatchiri, il se présente bien comme Shaqiri. Shaq. Et c’est donc de cette manière qu’il souhaite être appelé. L’UEFA aurait pu vérifier plutôt que d'alimenter les commentateurs écorcheurs de noms…

Renaud Michiels