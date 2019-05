La dernière journée de Premier League s’ouvrira ce dimanche après-midi (coup d’envoi à 16h, heure suisse) avec cette glorieuse incertitude: qui sera champion d’Angleterre? Manchester City, qui se déplace à Brighton, est le mieux placé pour se succéder à lui-même. Les hommes de Pep Guardiola possèdent un point d’avance sur Liverpool, deuxième, qui reçoit Wolverhampton à la même heure.

Cette confrontation à distance pose un problème logistique aux dirigeants de Premier League: comment offrir le trophée au vainqueur sitôt la fin du match alors que les deux stades dans lesquels le titre se joue sont distants de 270 miles (435 km) ?

La décision a finalement été prise selon la logique du classement: comme Manchester City est en tête (et possède un meilleur goal average que son dauphin), il recevra la coupe s’il garde son avantage. Et s’il venait à tout perdre, et que les Reds de Shaqiri devaient s’imposer, alors ces derniers recevraient (en attendant mieux) une réplique du trophée.

L’absence de la véritable coupe ne devrait toutefois pas empêcher Anfield de célébrer ses héros si ces derniers venaient à déboulonner les Citizens à distance. Liverpool attend un titre de champion depuis 29 ans. Les fans des Reds ont déjà promis «une fête comme le monde n’en a jamais vu» en cas de victoire finale. (nxp)