Sans aller jusqu'à parler d'une déclaration de guerre, c'est un peu plus qu'une querelle de voisinage qui s'est déclenchée ces derniers jours entre Neuchâtel Xamax et le FC Sion.

La première étincelle est partie du Valais, avec le rapatriement à Tourbillon de Geoffroy Serey Die, sous contrat jusqu'au 31 mai à Neuchâtel.

En fin de semaine, les Rouge et Noir s'attachaient les services des Sédunois Johan Djourou et Xavier Kouassi, écartés deux mois plus tôt de l'effectif par Christian Constantin.

La réponse valaisanne n'a pas tardé: dans la foulée, on apprenait que le buteur xamaxien Gaëtan Karlen suivait les traces de Serey Die et passait lui aussi d'un camp à l'autre.

Une situation qui prend tout de suite une dimension supplémentaire lorsqu'on jette un œil au classement, où seuls quatre points séparent Sion, 8e, de Neuchâtel, barragiste. Alors, la lutte entre les deux Romands n'a-t-elle vraiment plus de limites? Et à quoi faut-il s'attendre d'ici à la reprise, le 19 juin? Jean-François Collet, propriétaire de Xamax, livre ses réponses.

Maintenant qu'on est fixés sur la fin de saison et le règlement autour des contrats, faut-il se faire du souci pour Xamax?

Je crois que désormais, il faut aller de l'avant, se montrer positif. S'il est question de l'état de notre effectif, je ne peux pas encore donner de détails. On est en train de rencontrer tous les joueurs pour trouver la meilleure solution et terminer au mieux cet exercice.

Donc vous allez prolonger la douzaine d'éléments dont le contrat arrive à échéance?

C'est le sens dans lequel vont nos discussions, oui. On cherche à garder tout le monde. Dans un premier temps jusqu'à la fin du mois d'août. Ensuite, on fera le point.

Vous vous êtes donnés un peu d'air en recrutant Johan Djourou et Xavier Kouassi. Dans quels états de forme et d'esprit arrivent-ils?

Concernant la forme, ce sont deux professionnels, qui ont la réputation de se montrer sérieux à ce niveau-là. Je ne me fais pas de souci. Pour ce qui est de l'attitude, du ressenti que j'en ai jusque-là, je suis très satisfait. On les avait contactés peu après leur éviction du FC Sion, on discute ensemble depuis un moment. La proposition qu'on leur a soumise est très correcte, mais ils n'ont fait aucun chichi. Ça dit beaucoup de leur motivation à nous aider à accrocher ce maintien.

Vous devez admettre qu'entre Xamax et Sion, l'ambiance n'est pas franchement au beau fixe...

Mon idée n'a jamais été d'entrer en guerre contre le FC Sion. Si j'avais voulu de ça, j'aurais cherché à démarcher un joueur sous contrat. Ermir Lenjani par exemple. Non?

Enrôler deux anciens Sédunois, ce n'était pas une réponse au départ de Serey Die? Vraiment?

Pas le moins du monde. Je prends un exemple. Si je te pique ta copine, ou ta femme, pendant que t'es avec, c'est pas la même chose que si je le fais une fois que vous n'êtes plus ensemble. Ici, c'est pareil. Johan et Xavier n'étaient plus liés à Sion. Le club n'en voulait plus. Alors on leur a proposés un contrat.

Si vous n'êtes pas en conflit avec Sion, difficile par contre de penser que la réciproque est vraie...

Lorsqu'ils ont récupéré Geoffroy, on pouvait avoir un doute sur les intentions valaisannes. Christian Constantin voulait peut-être démontrer l'absurdité de la situation. Et puis, l'histoire des contrats n'était pas encore réglée. Depuis qu'ils sont venus chercher Gaëtan, tout est par contre devenu très clair. Ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas les faire jouer cette saison. Alors si ce n'est pas une manœuvre pour nous affaiblir, c'est quoi? Sur ce plan-là non plus, on ne peut pas reprocher grand-chose à Xamax: Djourou et Kouassi pourront disputer les treize derniers matches. Sportivement, notre décision se justifie complètement. Sion est dans son bon droit de procéder ainsi. Le club n'enfreint aucune règle. Mais sportivement, c'est moyen...

Les clubs de Super League prendront part à minimum treize rencontres en un mois et demi. Comment situez-vous Xamax, qui reprend l'entraînement lundi, par rapport à vos adversaires à ce niveau-là?

Je n'ai pas vraiment envie d'entrer dans ce genre de théories. Après tout, on peut imaginer cette fin de championnat de mille façons différentes. Est-ce que la pause a coupé les jambes de Thoune, qui était en pleine bourre? Ou au contraire, est-ce que les Bernois vont revenir encore plus forts? Xamax a plutôt échappé aux vilaines blessures cette saison. Est-ce que ça va continuer? Quelle équipe sera la plus touchée? Il y a beaucoup trop de questions que je préfère ne pas me poser. Je le répète: je veux qu'on aille de l'avant et qu'on pense au terrain. Dans ce registre, j'ai entière confiance en mon équipe pour qu'elle se sauve.

Propos recueillis par Florian Vaney