A l’inverse de son adversaire du jour, le FC Linth 04 n’est bien sûr pas un abonné de la Coupe de Suisse. Ce qui n’empêche nullement le club glaronnais de croiser très épisodiquement la route de formations de Super League. Le 18 octobre 2009, il avait accueilli le FC Lucerne, qui s’était qualifié sans trembler 4-1 au stade des 16es de finale. Plus récemment, en septembre 2017, le pensionnaire de 1re ligue, actuel 4e du groupe 3 à 10 points du leader Tuggen, avait fait trembler le FC Saint-Gall, qu’il avait emmené jusqu’à la loterie des tirs au but, un exercice qui avait tourné à l’avantage du pensionnaire de l’élite (5-4 tab, 1-1 ap).

Après avoir déjà sorti cette saison le FC Schaffhouse de Murat Yakin (3-1), puis éliminé le FC Spiez (4-0 ap) au tour précédent, voici qu’il a touché le gros lot en tirant le FC Sion. Un tirage qui réjouit Erich Fischli (67 ans), son président depuis 15 ans, convaincu que son équipe possède cette fois-ci les moyens de créer la sensation. «Il y a 10 ans, explique-t-il, on avait nettement perdu contre Lucerne, plus récemment, on avait fait jeu quasi égal contre Saint-Gall. On se rapproche toujours plus de l’exploit. Si l’on suit la logique, on va donc cette fois battre Sion. C’est d’ailleurs vraiment ce que je crois, même si cela va être difficile. Je pense qu’il faudra aller aux penalties… C’est aussi une question de feeling. Les Valaisans ont des problèmes de motivation. C’est certainement le bon moment pour les affronter.» Pour appuyer ses dires, le boss local s’appuie aussi sur la légende de la Coupe. «Inconsciemment, rappelle-t-il, le grand a tendance à en faire moins contre un petit, car il pense toujours, parfois à tort, qu’il va finir par s’en sortir.»

«Je suis beaucoup plus patient que Constantin»

Pour toute la région, la venue des stars de Tourbillon à Glaris représente un événement en soi. Mais ce que tout le monde attend surtout là-bas, c’est de voir débarquer Christian Constantin en personne. Erich Fischli lui-même se réjouit de rencontrer son homologue: «On va sûrement avoir le temps de parler un peu. C’est un top président, qui vit pour le football. Au niveau de la passion, on est assez proche. Ce qui nous distingue, c’est qu’il a plus d’argent que moi. Je pense aussi être beaucoup plus patient que lui avec mes entraîneurs! (Rires) Comme président, je ne me suis séparé que d’un seul coach.»

En ce début de semaine, plusieurs joueurs de Linth, dont le Brésilien «Guto» Cappellini, ont aidé à la construction d’une tribune provisoire de quelques 500 places au Buchholz, le plus grand stade du canton. «L’affluence dépendra beaucoup de la météo, reprend leur président. S’il devait pleuvoir comme on le redoute, on ne devrait pas dépasser les 2000 spectateurs…» Dans les guinguettes qui ont été montées, de la bière et des saucisses en abondance. «Désolé pour nos amis valaisans, il n’y aura pas de raclettes. On n’est pas équipé pour cela.»

Dans le contingent de l’entraîneur Fabio Digenti (36 ans, ancien joueur de GC, Wohlen et Chiasso notamment), quelques noms connus. Dont ceux de Pascal Thrier (34 ans), le patron de la défense, passé par Lugano, Saint-Gall et Aarau, et d’Amar Sabanovic (28 ans), un redoutable attaquant que la défense valaisanne serait bien inspirée de ne pas trop perdre de vue.

A quelques heures du coup d’envoi (20h), Erich Fischli n’en démord pas. «Au tour prochain, prophétise-t-il déjà, j’espère recevoir Bâle ou Young Boys.» Une perspective qui scellerait alors probablement le sort de Stéphane Henchoz.

Nicolas Jacquier