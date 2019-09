Daniel Visentini: «L'avantage de densifier l'axe»

Le 3-1-4-2 est le système qui s'est de plus en plus imposé, ces derniers mois, aux yeux de Petkovic. Il a l'avantage de densifier l'axe et de le protéger, tout en offrant de belles opportunités et perspectives offensives. Il manque bien sûr Xherdan Shaqiri, qui est généralement le catalyseur de ce système de jeu... Pour ce genre de match comme en Irlande, pour le combat physique qui attend les Suisses, avoir Remo Freuler et Denis Zakaria pour bloquer le centre du terrain, avec en plus Granit Xhaka pour protéger le tout derrière eux, est une solution prudente, dans un premier temps. La seule interrogation est: est-ce qu'Admir Mehmedi sera à la hauteur de l'enjeu, lui qui devra occuper tout le couloir gauche? On espérera aussi que nos attaquants retrouvent l'efficacité, que Haris Seferovic redevienne celui qui a joué, et marqué, contre la Belgique.

Robin Carrel: «Utiliser les joueurs là où ils sont les meilleurs»

Pendant longtemps, Vladimir Petkovic a aligné Blerim Dzemaili dans un poste hybride de meneur de jeu reculé. Remo Freuler (13 buts en Serie A) est capable d'amener à peu près la même chose, en jouant un cran plus haut que Denis Zakaria et Granit Xhaka. Le Genevois est en train de réussir un excellent début de saison en jouant un cran plus bas et il serait bien dommage, vous en conviendrez, de ne pas utiliser les joueurs là où ils sont les meilleurs. Face à une Irlande qui évoluera sans doute avec un seul attaquant, les défenseurs centraux de classe que son Manuel Akanji et Fabian Schär suffiront. Devant, charge à Haris Seferovic d'ouvrir des brèches pour Admir Mehmedi et surtout Breel Embolo, dont on attend enfin la confirmation au niveau international. Aujourd'hui serait pile le bon jour pour ça.