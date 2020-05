Pour le premier épisode de «C’te équipe de confinés», la bande des sports est composée d’André Boschetti, de Daniel Visentini et de Robin Carrel. Elle a le plaisir d’accueillir le directeur commercial et marketing du Lausanne-Sport Vincent Steinmann. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se confine, tous les lundis aux alentours de 17h.

Une fois deviendra presque coutume tant qu’on n’a pas pu réinvestir nos bureaux, vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son, vous êtres également servi, puisqu’un clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

1re partie (dès 1'20)

On y parle des tractations en cours entre la Ligue et les clubs, des volontés contrariées du Lausanne-Sport et de la possibilité de revoir du football sous nos latitudes avant les calendes grecques.

2e partie (dès 15'40)

On s’y est demandé si c’était à la société de payer (aussi) pour qu’on retrouve rapidement du football. On a également élargi le débat aux autres clubs romands et suisses. Forcément, la ligue à douze est venue sur le tapis.

3e partie (dès 27'00)

Nous sommes allés voir ce qui se passait ailleurs en Europe et tiré quelques conclusions par rapport au manque de «leadership» de la si fustigée Swiss Football League. Vers la fin, nous avons aussi un peu philosophé…

Quiz (dès 44'00)

Attention, question très lémanocentrées.