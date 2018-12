Entre Lausanne-Sport et Simone Rapp, le divorce est sur le point d’être consommé. Arrivé voici une année en provenance du FC Thoune, l’attaquant de 26 ans, dont la dernière apparition sous le maillot du LS remonte au 2 décembre à Aarau (il avait disputé les 17 dernières minutes au Brügglifeld), n’est jamais véritablement parvenu à s’imposer du côté des Plaines-du-Loup. Au point de ne plus entrer dans les plans de Giorgio Contini pour 2019.

Dans ces cas-là, reste bien sûr à trouver un point de chute, une nouvelle destination pour celui qui, avec 6 buts, demeure malgré tout le meilleur buteur de la Pontaise lors de la première partie du championnat. Si plusieurs clubs, dont NE Xamax, ont semble-t-il déjà manifesté leur intérêt, la plus piste la plus sérieuse conduit aujourd’hui à Saint-Gall.

Au moment où les Brodeurs doivent toujours composer sans Cedric Itten (victime d’une déchirure du ligament croisé du genou droit en septembre contre Lugano, l’international des M21 helvétique ne devrait pas rejouer avant le mois d’avril au plus tôt), Peter Zeidler et ses dirigeants seraient ravi d’accueillir Rapp, dont le profil conviendrait au jeu saint-gallois. Ce d’autant plus que Roman Buess (14 matches/1 but) et Nassim Ben Khalifa (11 matches/0 but) n’ont pas réussi à véritablement saisir leur chance cette saison au Kybunpark, deux joueurs d'ailleurs invités à se trouver une nouvelle adresse.

De là à imaginer le retour de Ben Khalifa à la Pontaise, il existe un fossé que l’on ne franchira pas avant l’an prochain. Dans le meilleur des cas, assez peu vraisemblable cependant…

Cela dit, Rapp n’est pas le seul nom à figurer dans le calepin du directeur sportif Alain Sutter. Saint-Gall se serait apparemment aussi renseigné sur l’attaquant genevois Jérémy Guillemenot (20 ans), actuellement au Rapid Vienne où il ne joue quasi jamais, ainsi que sur Miguel Castroman, le meilleur buteur du FC Schaffhouse (10 buts) en Challenge League. (nxp)