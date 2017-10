L’ inimaginable cauchemar est devenu cruelle réalité pour l’équipe de Suisse. Oui, il est possible de remporter neuf matches sur une campagne de dix, puis de se faire coiffer au poteau.

Battue hier soir par le Portugal, sans discussion possible (2-0), la sélection helvétique devra, pour aller à la Coupe du monde 2018 en Russie, se coltiner un barrage qu’elle aurait adoré éviter. Plutôt qu’un stage amical à Miami ou au Qatar, la fenêtre de novembre sera consacrée à une double confrontation de tous les dangers face à la Suède, la Grèce ou l’une des deux Irlandes.

L’adversaire sera connu mardi prochain. Les amateurs de suspense et d’émotions fortes peuvent saliver; et tous les autres suer à grosses gouttes. Pour éviter ça, il aurait fallu tenir tête au champion d’Europe, hier dans un stade de la Luz moins bouillant qu’attendu. La Suisse l’a fait, mais un peu moins d’une mitemps.

Un autogoal rageant

Le verdict est en un sens rageant, parce que le premier couperet est tombé au moment où le public lusitanien commençait à siffloter les siens, certes peu emballants. Rageant, aussi, parce que cette ouverture du score (autogoal de Johan Djourou à la 41e) relève d’un très malheureux concours de circonstances.

Point un: Xherdan Shaqiri a manqué de combativité en laissant Eliseu déborder. Point deux: le centre de ce dernier, puissant, a mal été repoussé par le gardien Yann Sommer. Point trois: après un carambolage à trois avec João Mario, Djourou, à qui rien ne peut être reproché sur ce coup, a glissé le ballon dans son but.

Et la soirée a changé de couleur. Cruel, oui. Injuste, en aucun cas, tant le discret Cristiano Ronaldo et les siens ont par la suite déroulé, sans forcer leur talent. La question fondamentale d’avant-match a donc trouvé une réponse sévère. Non, l’équipe de Suisse, malgré toutes ses bonnes intentions, n’est pas à la hauteur des meilleurs.

Il lui manque encore, toujours, du poids offensif et ce petit grain de folie susceptible de créer les grandes différences. Shaqiri, dont on attend qu’il soit le maillon génial de la chaîne, a failli. Au terme d’une campagne immaculée à une exception près, le retour sur terre fait mal aux crânes.

Mais une défaite au Portugal ne doit pas non plus trop perturber les esprits. La confiance et les certitudes emmagasinées ces derniers mois serviront, le mois prochain, face à un adversaire de moindre qualité. Il faut désormais s’accrocher à cette pensée: le rêve de voir la Russie l’été prochain n’est pas brisé, juste différé. (Le Matin)