Sion a mené au score, Sion a poussé en début de seconde période pour forcer son destin mais, comme toujours depuis 23 ans, Sion est reparti vaincu de son déplacement dans la capitale samedi soir (3-2). Et il faut bien dire que tout autre résultat qu’une victoire de Young Boys aurait constitué un hold up pour les Valaisans, tant ils ont souffert sur la pelouse du Stade de Suisse.

Stéphane Henchoz avait choisi de titulariser pour la première fois de la saison Alex Song à mi-terrain, aux côtés de Chrisitan Zock, alors que Roberts Uldrikis occupait seul la pointe de l’attaque, au sein du classique 4-2-3-1 sédunois. C’est d’ailleurs lui, le Letton, qui s’est élevé pour placer son coup de tête hors de portée de David von Ballmoos après seulement huit minutes et sur la première action des visiteurs.

Sion n'en a pas fait assez

Il a fallu très exactement quatre minutes aux Bernois pour réagir. Michel Aebischer a manqué une première fois sa frappe, mais le demi n’a pas été inquiété et a pu armer un nouveau tir, cette fois-ci imparable pour Kevin Fickentscher. Ce n’est pas la seule situation où le FC Sion a fait preuve de trop de laxisme samedi. Dix minutes plus tard, Aebischer trouvait Jean-Pierre Nsamé sur un centre en retrait. L’ancien Genevois ne manquait pas l’aubaine. 2-1.

Très discret jusqu’ici, Sion a réagi par deux fois. D’abord juste avant la pause, mais Ermir Lenjani manquait une très grosse double occasion, puis directement au retour des vestiaires. Le même Lenjani bottait un coup franc rentrant pour Birama Ndoye, dont le coup de tête filait au fond.

Toujours est-il que Bastien Toma est ses coéquipiers n’en ont pas fait assez pour conserver ce match nul flatteur et Christian Fassnacht, à la 56e minute, s’est chargé de redonner l’avantage au champion en titre. Guillaume Hoarau (double occasion de la tête puis but annulé par la VAR) et Jordan Lotomba (tir au-dessus), notamment, aurait pu donner davantage d’allure au score.

Florian Vaney, Berne

Young Boys - Sion 2-1 (2-1)

Stade de Suisse, 24384 spectateurs. Arbitre: Fedayi San.

But(s): 8e Uldrikis 0-1; 12e Aebischer 1-1; 22e Nsamé 2-1; 49e Ndoye 2-2; 56e Fassnacht 3-2.

YB: von Ballmoos; Janko, Sorensen, Zesiger, Garcia; Aebischer, Lusteneberger; Nsamé, Gaudino (89e Mambimbi), Fassnacht (92e Bürgy); Hoarau (71e Lotomba). Entraîneur: Gerardo Seoane.

Sion: Fickentscher; Abdellaoui, Kouassi (29e Ruiz), Ndoye, Facchinetti; Zock, Song (77e Doumbia); Kasami (74e Khasa), Toma, Lenjani ; Uldrikis. Entraîneur: Stéphane Henchoz.

Avertissements: Khasa (76e, jeu dur), Gaudino (84e, jeu dur), Fassnacht (84e, jeu dur), Ruiz (86e, jeu dur), Facchinetti (88e, jeu dur).