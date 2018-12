Quand il affronte le FC Bâle, Sion n’y arrive toujours pas, du moins en championnat.

Les Rhénans demeurent la bête noire des Valaisans qui courent après une victoire en Super Ligue face au FCB depuis plus de sept ans. Leur dernier succès remonte au 1er mai 2011 (3-0 à Tourbillon), autant dire une éternité. Depuis ce jour-là, Sion restait sur 29 tentatives qui s’étaient soldées par 9 nuls et vingt défaites.

Le nouvel essai n’a pas permis de forcer le destin quand bien même les joueurs de Murat Yakin auraient au moins mérité le partage des points eu égard à leur prestation. Battus sans avoir démérité, les Valaisans restent toujours concernés par la lutte pour le maintien alors qu’une victoire leur aurait permis de se retrouver à trois points de la 2e place.

Privé d’une équipe entière, avec 11 blessés ou suspendu, Murat Yakin déplorait notamment samedi soir l’absence de Toma mais récupérait le capitaine Kouassi. Très généreux dans ses intentions, Sion fut le premier à se mettre en action mais la frappe de Morgado passait largement au-dessus.

Puis un mauvais dégagement de Fickentscher, contré par Van Wolfswinkel, faillit provoquer un but gag. Plusieurs situations chaudes devaient ensuite s’enchaîner devant la cage valaisanne sans que Bâle ne parvienne à exploiter l’une d’elles. Soit par maladresse (19e, Ajeti, volée ratée) soit parce qu’il y eu toujours un pied sédunois pour contrer le tireur. Ce que les visiteurs avaient raté, Sion allait le réussir sur un contre d’école, consécutif à un nouveau ballon rhénan perdu.

Après avoir récupéré celui-ci, Kasami levait la tête et faisait valoir son intelligence de jeu en ouvrant magnifiquement pour Adryan. Parti dans le dos de la défense, le No11 trouvait l’ouverture en ajustant Omlin en force avec une frappe au premier poteau. Dans la foulée, Kasami manquait la balle de break en tirant trop mollement dans les bras du gardien (31e). Faisant valoir alors une discipline qu’on ne lui avait pas toujours connu cette saison, Sion profitait à merveille des espaces rhénans pour casser les lignes.

Hélas pour lui, le début de seconde période allait s’avérer beaucoup plus approximatif, Bâle mettant moins d’une minute pour égaliser. Après avoir mis le feu sur son côté droit, Kalulu centrait pour Ajeti dont la tête s’écrasait sur la transversale avant de revenir sur Van Wolfswinkel, lequel plaçait un tir qui devait filer entre les jambes du malheureux Fickentscher. Le portier se rachetait quelques secondes plus tard sur une déviation de… Neitzke ayant le poids d’un but (49e).

Chaque équipe cherchant le k-o, Sion allait connaître son moment de folie, réussissant à mettre le feu à Tourbillon. Il y eu du penalty dans l’air, mais M. Schnyder ne broncha pas. Comme il oublia d’expulser le buteur bâlois lorsque celui-ci stoppa la course de Kasami, une intervention fautive qui aurait dû valoir au Néerlandais un deuxième carton jaune (64e). Oubliant les systèmes pour mieux se libérer, les joueurs se lâchèrent de part et d’autre, le ballon naviguant d’un camp à l’autre sans retenue, ce qui permit au spectacle de gagner en intensité dramatique.

Sion allait tout perdre lorsque sur un long ballon, Widmer se retrouvait seul, en position suspecte de hors-jeu, pour offrir les trois points à ses couleurs. Un but qui allait provoquer la colère des Valaisans, hurlant à l’injustice. Jusqu’au bout, ceux-ci se ménagèrent des occasions, y compris dans les arrêts de jeu. En vain.

Place désormais aux vacances pour un FC Sion qui reprendra l’entraînement le 7 janvier avant de s’envoler pour Belek, en Turquie, pour y préparer les échéances de la rentrée. (nxp)