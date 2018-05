Ce jeudi, la pression sera donc terrible sur les épaules des Lausannois. Au Cornaredo face au FC Lugano, la «lanterne rouge» est pratiquement condamnée à l'emporter pour préserver ses chances de maintien. Les Lausannois avaient sans doute caressé l'espoir d'un nouveau faux pas valaisan comme dix jours plus tôt sur cette même pelouse du Letzigrund face au FC Zurich (3-3) et comme samedi dernier à Tourbillon devant les Young Boys (0-1) pour ne pas se retrouver dans une situation critique avant de livrer leur antépénultième match de la saison...

Mais cette fois, le FC Sion, qui restait sur quatre matches sans victoire, n'a pas failli. Emmené par le remarquable Cunha, cet attaquant brésilien qui n'a pas encore 19 ans et qui est peut-être la plus belle trouvaille de Christian Constantin, les Sédunois ont signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Il a été acquis grâce à un but de Cunha à la 38e et d'Adryan, qui avait relayé Carlitos à la pause, à la 62e. Sur ces deux buts des Brésiliens, Anto Grgic a glissé la passe décisive.

Même si Grasshopper a eu sa chance avec cette tête de Kenan Kodro sur la transversale avant le but de Cunha, les Valaisans ont témoigné d'une réelle maîtrise au Letzigrund. Suspendu contre les Young Boys, Xavier Kouassi a su redonner le bon équilibre à une équipe au sein de laquelle un Bastien Toma tient un rôle de plus en plus important. Avec Jan Bamert, Quentin Maceiras, et bien sûr Matheus Cunha, l'international M19 symbolise aujourd'hui cette jeunesse sédunoise qui est sur le point de mener à bien l'opération remontada.

Belle opération pour Lucerne

Dans les deux autres rencontres de la soirée, le FC Lucerne a réussi une belle opération à Saint-Gall. Victorieux 3-2 grâce à un doublé de Pascal Schürpf et une réussite de Marvin Schultz, la formation de Gerardo Seane a consolidé sa troisième place du classement qui ne peut plus lui échapper sauf un incroyable concours de circonstances. Ce rang lui assurera une qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa si les Young Boys enlèvent la finale de la Coupe du Suisse du 26 mai contre le FC Zurich.

Le FC Zurich, justement, s'est imposé 1-0 à Thoune sur une nouvelle réussite de Mickael Frey. Le Bernois tient la forme de sa vie ce printemps. Il a tout simplement marqué à cinq reprises lors de ses trois derniers matches pour rappeler peut-être qu'il fut il n'y a pas si longtemps aux portes de l'équipe de Suisse. (ATS/Le Matin)