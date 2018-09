5,25 de moyenne sur 10. Un petit mois après la fin du mercato, il est déjà temps de juger l'efficacité du marché estival du FC Sion. Le club valaisan est neuvième de Super League après sept journées, ce qui n'est évidemment pas acceptable pour le directoire du club (ni pour les supporters, d'ailleurs), mais il serait faux d'en faire porter totalement la responsabilité aux nouvelles recrues.

Certaines sont performantes, d'autres un peu moins, mais il ne faut pas oublier une donnée essentielle: Christian et Barthélémy Constantin, émerveillés par les millions tombés de Leipzig pour Matheus Cunha, ont misé sur plusieurs jeunes à fort potentiel, venus du Brésil, de Lettonie et du Sénégal. Ce mercato-là ne pouvait pas rapporter des points à très court terme, ce n'est pas exactement l'idée de départ. Ce qui n'empêche cependant pas de tirer un premier bilan de leur signature. Tout comme de celles des éléments les plus expérimentés, d'ailleurs.

Au final, le mercato estival du FC Sion n'est pas raté, même s'il aurait mérité d'être complété par deux joueurs: un défenseur central gaucher pour concurrencer le fébrile André Luis Neitzke, ainsi qu'un avant-centre expérimenté. Sion semble ainsi un peu trop jeune à ce poste-clé. Pour le reste, tous les postes sont doublés, à l'exception de celui de latéral droit où Quentin Maceiras est un peu seul, ce qui ne pose pas de gros problèmes pour l'instant.

Ayoub Abdellaoui, arrivé de l'USM Alger, latéral gauche, 25 ans

8

L'Algérien est la meilleure recrue estivale du FC Sion. Le club valaisan avait anticipé en le faisant signer dès l'hiver dernier. Il était resté à Alger jusqu'à cet été et il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Athlétique, très agressif, il a une belle patte gauche et une qualité de centre tout à fait appréciable pour le championnat de Suisse. En plus, il va vite. Il a une marge de progression dans la concentration, comme le prouve son match à Bâle par exemple. Il est blessé depuis trois semaines et il a manqué au FC Sion depuis lors. Il a nettement pris le dessus sur Ermir Lenjani, son concurrent direct.

Baltazar, arrivé de Vila Nova (Brésil), milieu de terrain, 18 ans

5

Quelques entrées intéressantes et des titularisations honnêtes. Il manque encore de volume pour devenir un joueur incontournable, mais son potentiel semble intéressant. Le Brésilien a un bon coup d'oeil et une technique tout à fait correcte. Il a fait quelques différences, comme à Saint-Gall, mais en est encore à la phase d'adaptation. Ce qui est assez logique. Le rêve du président est d'en tirer des millions à la revente, ce qui ne semble pas complètement illusoire.

Moussa Djitté, arrivé de Niary Tally (Sénégal), attaquant, 18 ans

7

Ses lacunes tactiques et techniques sont criardes lorsqu'il joue avant-centre, comme en tout début de saison. Il est par contre très percutant sur le côté gauche, de loin son meilleur poste. Volontaire, déterminé, à l'écoute, il veut absolument progresser et s'imposer en Europe. Il n'est pas encore assez efficace devant le but, mais il se crée des occasions. Lui aussi dispose d'un joli potentiel et Christian Constantin en fait l'un de ses actifs du futur. Un recrutement plutôt bien vu pour l'instant.

Anthony Maisonnial, arrivé de Saint-Etienne, gardien, 20 ans

2

La note est sévère, car elle ne repose finalement que sur un match, le premier face à Lugano. La boulette d'Anthony Maisonnial a fait le tour de l'Europe et il n'a pas eu l'occasion de prouver sa valeur depuis, mis à part avec les M21 en Promotion League. Plus que son raté de la 4e minute, sa fébrilité tout au long des 86 minutes restantes avait interpellé. Si le but de la signature du Français était de concurrencer Kevin Fickentscher, ce qui était le cas en début de saison, il n'est de loin pas atteint. En interne, ses entraîneurs louent son état d'esprit et son implication, y compris lorsqu'il «descend» jouer avec les M21. S'il obtient un jour une deuxième chance, il ne devra pas la rater.

Philippe, arrivé de Vila Nova (Brésil), attaquant, 18 ans

4

Il est jeune et il a déjà marqué. A priori, difficile d'en demander plus à un attaquant venant à peine de débarquer d'un autre continent. Il est délicat de le juger aussi vite, mais ses apparitions avec les M21 n'ont pas été extrêmement convaincantes. A l'heure actuelle, il semble bien loin d'une place sur le terrain avec la première équipe.

Raphael Rossi Branco, arrivé de Boavista, défenseur, 28 ans

6

Il a été très bon en début de saison et Sion pensait avoir trouvé le patron qui lui manquait en défense. Solide, impressionnant dans les duels, il a marqué les esprits dès ses premières minutes, mais il semble un peu moins serein depuis quelques parties. Il lui arrive d'être pris dans son dos et il n'arrive pas toujours à compenser les lacunes d'André Luis Neitzke. A Thoune samedi, il a été à la peine lorsque les attaquants adverses ont mis de la vitesse. Au marquage strict, par contre, il compte parmi ce qui se fait de mieux en Suisse.

Alexandre Song, arrivé du Rubin Kazan, milieu de terrain, 31 ans

5

Difficile de le juger: il n'est tout simplement pas prêt physiquement. A Köniz, pour sa première titularisation, il s'est montré convaincant, mais le rythme adverse était logiquement celui d'une équipe de Promotion League. A GC, pour sa première titularisation en Super League, il a été correct, jamais dépassé, mais jamais décisif non plus. Sa présence et son aura ont fait du bien au club valaisan, tant il est exemplaire et charismatique, y compris avec les M21. Il doit monter en puissance pour aider ses coéquipiers sur le terrain.

Roberts Uldrikis, arrivé de Rigas (Lettonie), attaquant, 20 ans

5

L'homme des débuts. Décisif dès ses premières minutes en amical face à l'Inter Milan, ainsi qu'en Super League face à Lugano, il a brillé pour sa toute première titularisation, s'offrant un doublé à Saint-Jacques. Depuis, pas grand-chose. Le grand Letton est une énigme, pour l'instant. Il est rapide, à l'aise techniquement, mais il n'est pas encore au niveau de la Super League de manière constante. Est-il prêt à être l'avant-centre d'une équipe ambitieuse en Suisse? Difficile de répondre oui ou non à cette question. En venant du championnat letton, il doit logiquement prendre le rythme de la Super League, une compétition de meilleure qualité. Mais il n'aura pas droit à deux ans pour y arriver.

Yassin Fortuné, arrivé d'Arsenal, attaquant, 19 ans et Cleilton, arrivé de Fortaleza (Brésil), attaquant, 19 ans, n'ont pas encore assez joué pour être jugés. (Le Matin)