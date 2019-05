A ce stade-là, ce n'est même plus l'état d'esprit «à la valaisanne» qu'il faut invoquer. Pas besoin de parler de «forteresse», de Valère et de Tourbillon, mais il faut simplement rappeler aux joueurs du FC Sion l'un des paramètres basiques de ce sport: la combativité.

N'ont-ils pas regardé Xamax battre ce même YB 1-0 il y a deux semaines, en étant discipliné et à fond sur chaque ballon? Il ne faut pas invoquer les valeurs valaisannes, car Bruno Morgado, Quentin Maceiras et Bastien Toma, trois joueurs nés dans le canton aux treize étoiles, étaient titulaires ce dimanche face à YB.

Ce n'est pas un problème de canton, ni d'âge, c'est un problème de mentalité, d'attitude, de haine de la défaite, d'humilité.

Seul Kasami

Non, Sion n'a pas regardé YB en face ce dimanche, même en tirant trois fois sur le montant. Qui, dans les gradins, a senti une équipe capable d'aller faire mal au champion de Suisse? Pas grand-monde...

Jean-Paul Brigger et les anciens invités par le FC Sion à assister à cette rencontre ont vu quelques jolis footballeurs, mais un seul véritablement se battre sur chaque ballon: Pajtim Kasami, comme souvent.

Comme quoi, ce n'est pas une question de salaire, vu que le meneur de jeu est sans doute le mieux payé du contingent. Evidemment, on met Kevin Fickentscher à part dans cette critique: le gardien vaudois du FC Sion a sorti trois ou quatre buts quasiment déjà inscrits. Il n'est pour rien dans cette large défaite.

Les valeurs de base

Mis à part lui, chaque joueur du FC Sion doit faire son autocritique avant d'aborder les quatre derniers matches face à des équipes abordables: Saint-Gall, Xamax, GC et Thoune.

Il n'est pas l'heure de parler du recrutement ou de chercher des responsabilités: maintenant, il faut sortir de la gonfle et revenir aux valeurs de base, c'est à dire la solidarité, l'envie et l'agressivité. Sur les trois matches perdus, série en cours, Sion a affronté Bâle et YB, d'accord. Maintenant, plus d'excuses. Place au combat.

(nxp)