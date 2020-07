La dernière fois que le FC Sion et ses supporters ont quitté le stade victorieux, cela remonte au 30 novembre 2019. Certes les circonstances liées au coronavirus rendent cette série négative extraordinaire par sa durée, mais les douze matches sans succès sont, eux, une vérité.

Il faut remonter à la 16e journée et la réception de Thoune pour trouver trace d'un succès. A l'époque, Sion s'était imposé 2-1 grâce à des buts de Seydou Doumbia et Itaitinga.

Et cette disette constitue un record pour le FC Sion depuis la création de la Super League lors de la saison 2003-2004. Auparavant, les pensionnaires de Tourbillon avaient vécu trois périodes de huit rencontres sans victoires:

- Du 24 août au 8 novembre 2008.

- Du 19 octobre 2014 au 14 février 2015.

- Du 25 septembre 2019 au 24 novembre 2019.

Les hommes de Paolo Tramezzani «améliorent» leur record depuis trois rondes. Pas de quoi préparer la réception de Bâle (mercredi, 20h30) avec sérénité. Ce d'autant plus que les Valaisans sont aujourd'hui à la place peu enviable de barragiste avec NE Xamax juste derrière eux, à deux points. Et dire qu'après sept journées, Sion était co-leader du championnat avec 16 points en sept rencontres.

Comme c'est de coutume en Valais, cette série ne porte pas la patte que d'un seul homme. Ni même de deux, d'ailleurs. C'est en effet sous la direction de Christian Zermatten qu'elle a commencé. A la suite de son départ après cinq matches seulement, Ricardo Dionisio a pris le relais pour un intérim également de cinq parties avant que Paolo Tramezzaini ne débarque à la suite de la pause liée à la pandémie du nouveau coronavirus.

«Bonne» nouvelle

Depuis la création de la Super League, la plus longue série sans victoire a été «l'oeuvre» de Grasshopper lors de la saison 2018-2019. Les Sauterelles n'avaient pas gagné la moindre rencontre entre la 16e et la 36e journée. Une période d'insuccès qui avait été synonyme de culbute pour le «Rekordmeister» zurichois.

Même si Sion venait à ne pas gagner le moindre match d'ici la fin de saison, les hommes de Paolo Tramezzani ou de son/ses successeur/s (on ne sait jamais) ne feraient pas pire que GC. On cherche le positif où on peut, en ce moment dans la plaine du Rhône.

