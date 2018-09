Swissporarena, 13’626 spectateurs. Arbitre M. Tschudi Buts: 14e Djitte 0-1, 54e Toma 0-2, 62e Ugrinic 1-2, 64e Fortune 1-3 Avertissements: 45e Toma (antijeu), 52e Djitte (jeu dur), 87e Raphaël (jeu dur) Notes: Lucerne sans Cirkovic, Lustenberger et Rodriguez (blessés). Sion sans Mitryushkin, Maisonnial, Carlitos, Grgic et Abdellaoui (blessés). Lucerne: Salvi; Kakabadze (80e Demhasaj), Knezevic (73e Juric), Schulz, Grether; Ugrinic, Voca; Schneuwly, Gvilia, Schürpf (59e Vargas); Eleke. Entraîneur: René Weiler Sion: Fickentscher; Maceiras, Ndoye, Neitzke, Raphaël, Lenjani; Toma, Kouassi; Fortune (70e Kasami), Cleilton (66e Adryan), Djitte (86e Song). Entraîneur: Murat Yakin

Très belle prestation du FC Sion ce dimanche après-midi. Les Valaisans se sont logiquement imposés sur la pelouse d’un FCL qui n’a rien mérité de mieux. Devant une belle affluence (plus de 13'000 spectateurs), les Sédunois se sont présentés dans un 5-2-3 assez étonnant de prime abord, mais très efficace.

Murat Yakin avait en effet décidé de «couper son équipe en deux», avec sept joueurs dévolus aux phases défensives et un trio offensif très jeune (56 ans au total pour Yassin Fortune, Cleilton Itaitinga et Moussa Djitte!). Un pari gagnant pour un FC Sion qui a montré énormément de maîtrise derrière et beaucoup de créativité et de vitesse devant.

Un Kouassi inspiré

Après quelques hésitations en début de partie, Sion a pris le contrôle grâce à un corner de Bastien Toma, bien repris de la tête par Moussa Djitté (14e). Lucerne n’a pas trouvé la solution lors d’une première période verrouillée par les Sédunois. Xavier Kouassi, notamment, a travaillé pour quatre à mi-terrain, ce qui est bien évidemment une bonne nouvelle pour le FC Sion.

L’Ivoirien semble proche d’un retour à sa meilleure forme. Même s’il a un peu baissé de pied après la pause, sa prestation lors des quarante-cinq premières minutes est porteuse de beaucoup de promesses. Derrière, André Luis Neitzke, très fébrile ces dernières semaines, a également augmenté le niveau. Concentré, serein, le Brésilien a répondu aux critiques (légitimes) qui s’abattaient sur lui.

Adryan et Kasami remplaçants

Lucerne est revenu assez fort après la pause, mais Bastien Toma, bien servi par Ermir Lenjani, a pu inscrire le 0-2 dans le but vide (54e) au terme d’un contre bien exécuté. Sion n’avait pas encore partie gagnée puisque Filip Ugrinic a réduit l’écart (62e), quatre minutes après un sauvetage de Kevin Fickentscher devant Blessing Eleke. Yassin Fortune (jolie finition) a pu assurer la victoire valaisanne à la 64e en s’offrant son premier but.

Murat Yakin a donc effectué les bons choix pour ce match en se privant notamment au coup d’envoi d’Adryan et de Pajtim Kasami, tous deux entrés en jeu. Une double décision qui a conduit à la titularisation d’un trio offensif très jeune et dynamique, parfait pour jouer en contre. Le plan a donc fonctionné à la perfection et la série noire de cinq défaites consécutives est désormais derrière. Bonne nouvelle également: Sion a quitté la dernière place. (nxp)