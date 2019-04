Un match à domicile du FC Sion est quasiment toujours l’assurance d’entendre l’un des plus beaux chants de supporters en Suisse, ce «Fais-nous rêver» qu’on pourrait écouter en boucle.

Ce vendredi, pourtant, les ultras du Gradin Nord n’ont pas eu l’occasion de l’entonner. On les soupçonne de l’avoir gardé pour les toutes dernières minutes afin d’apporter un supplément d’âme à leur équipe, qui attaquait face à eux en deuxième période, mais le penalty de la 85e pour le FC Bâle est venu rendre inutile cet encouragement vocal. Pour le «Fais-nous rêver», on repassera, donc. Comme Sion repassera pour enfin battre ce FCB, qui l’aura battu… cinq fois cette saison!

Ce vendredi, Sion a étalé toutes ses lacunes individuelles face à un adversaire plus fort que lui. Il n’est pas question d’oublier les cinq dernières rencontres, lors desquelles les Valaisans sont restés invaincus, mais il est juste de souligner aussi que ces cinq matches se sont déroulés contre GC, Zurich, Thoune, Lucerne et Lugano. Soit cinq équipes à la portée de ce FC Sion, ce que n’est ni le FC Bâle, ni bien sûr Young Boys.

Des compartiments à renforcer

Si les Valaisans entendent réduire l'écart avec l’une de ces deux équipes la saison prochaine (il est permis de rêver), Christian et Barthélémy Constantin n’auront pas le choix cet été: ils devront régler la question de la charnière centrale, celle du latéral gauche, ainsi que celle de l’attaque.

Le contingent de cette année sera peut-être suffisant pour terminer troisième, en faisant tout juste, mais pour viser plus haut, il faudra l’améliorer qualitativement. En espérant au passage garder Anto Grgic, ce qui ne sera pas simple. Sion, aujourd’hui, n’est pas assez fort pour aller regarder tout en haut, c’est une évidence.

On apprécie ainsi énormément les efforts que fournit un joueur comme Bruno Morgado, titulaire indiscutable avec Murat Yakin. Le Valaisan est admirable de volonté, il mouille le maillot et il mérite du respect pour son attitude, mais le voir titulaire au sein d’une équipe de Super League désireuse de jouer le haut du tableau a quelque chose d’irréel tant ses lacunes techniques et tactiques sont une évidence.

Cela ne veut pas dire qu’il n’a aucune chance de les combler en travaillant beaucoup: simplement qu’aujourd’hui, il n’est pas encore prêt et que contre des équipes comme Bâle, cela se voit un peu trop.

Les speakers ont des progrès à faire

Enfin, on ne manquera pas de terminer en encourageant les nouveaux speakers de Tourbillon à, eux aussi, élever un peu le niveau. Ils ont eu le temps de le faire depuis leur entrée en fonction et, c’est déjà un début, ils arrivent désormais à prononcer plus ou moins correctement le nom des joueurs du FC Sion. Merci pour eux.

Serait-ce trop demander maintenant de ne pas sembler découvrir le nom des joueurs adverses en les lisant lors de leur annonce? On l’a compris, les nouveaux speakers sont censés apporter un peu de «fun». Soit. Mais ça ne devrait pas empêcher de savoir lire et prononcer le nom de Jonas Omlin correctement. Sans même parler d’Edon Zhegrova, d’Eray Cömert (pourtant un ancien joueur du club…) ou de Marek Suchy.

Fabian Frei peut lui s’estimer heureux: il est l’un des seuls à avoir échappé au massacre orthophonique. Et évidemment, on ne parle là que de ce match contre Bâle, mais la rengaine est la même depuis de longs mois, quelle que soit l’équipe affrontée.

Voilà, cette absence de rigueur et de connaissance footballistique de base peut sembler être un détail et, quelque part, c’en est sûrement un, mais la culture d’un club passe aussi justement par ce genre de choses. Le speaker est la vitrine d’un club et cette saison elle ne donne pas vraiment envie d’entrer dans le match. (nxp)