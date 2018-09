Victime d'une hémorragie cérébrale en mai dernier, Sir Alex Ferguson (76 ans), le mythique manager de Manchester United, fait son retour à Old Trafford ce samedi, à l'occasion de la venue de Wolverhampton.

Les dirigeants de MU ont prévu une petite cérémonie avant le coup d'envoi (16h en Suisse). Ils ont d'ailleurs encouragé les 74'994 spectateurs à prendre place un quart d'heure avant le début du match.

Sorti des soins intensifs le 9 mai dernier, Ferguson n'était plus venu au stade depuis son hospitalisation. Il est apparu en bonne santé, bien qu'un peu amaigri.

«C'est bon de revenir, a-t-il dit dans une interview sur le site du club mancunien. Honnêtement, je suis un peu nerveux, voire même un peu tendu, puisque le dernier match que j'ai vu ici date du mois d'avril. C'était face à Arsenal. C'est génial d'être de retour, et j'espère que nous allons gagner. Ce sera très émouvant quand le match commencera. Il y aura forcément beaucoup d'émotions.»

Ferguson a remporté 38 trophées (dont 13 titres de champion d'Angleterre et deux Ligues des champions) pendant ses vingt-sept années (1986-2013) aux commandes des Red Devils.

We encourage fans attending today's game at Old Trafford to be in your seats for 14:45 BST as we prepare to honour Sir Alex's return. #MUFC pic.twitter.com/1EcdzugFF9

"It's great to be back and I just hope we get a win today!"



Our full, exclusive interview with Sir Alex is available to watch now: https://t.co/nYckrqePr3 pic.twitter.com/gdQHIqn4Qw