C'est officiel: Ole Gunnar Solskjaer (45 ans) succède à José Mourinho à la tête de Manchester United. Au lendemain du limogeage du Portugais, le club mancunien a officialisé la nouvelle sur son site internet.

Ancien attaquant à succès des Red Devils et ancien international norvégien, Solskjaer entraînait le Molde FK, son club d'origine, depuis 2010. Solskjaer, qui a été nommé jusqu'à la fin de la saison, sera assisté de Mike Phelan, Michael Carrick et Kieran McKenna.

«Manchester United est dans mon cœur et c'est fantastique de revenir à ce poste. J'ai hâte de venir travailler avec ce talentueux effectif», a déclaré le Norvégien, qui sera donc le patron à l'heure d'affronter le Paris SG en 8es de finale de la Ligue des champions (aller en Angleterre le 12 février, retour à Paris le 6 mars).

Solskjaer dirigera son premier match samedi à Cardiff. A la fin de la saison, il retournera à Molde, Manchester United se donnant le printemps pour trouver un successeur définitif à Mourinho.

Solskjaer a porté le maillot de Manchester United de 1996 à sa fin de carrière, en 2007 (366 matches/126 buts). C'est lui qui avait marqué le but offrant la Ligue des champions à MU dans le temps additionnel de la folle finale de Barcelone, contre le Bayern Munich, en 1999 (2-1).

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC