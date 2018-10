Le milieu de terrain irlandais de 31 ans ne remettra plus jamais en question l'utilité des arbitres de surface dans le football. Lundi soir, en déplacement à Cork City pour la demi-finale de la Coupe d'Irlande, Morris a failli être privé d'un des plus beaux buts de l'année par la conjonction d'une motte de gazon et d'une bouteille d'eau.

Alors que ses Bohemians, un club de Dublin, étaient menés de deux longueurs à l'heure de jeu, Morris a tenté sa chance après avoir passé le milieu de terrain balle au pied. Bien lui en a pris, car le cuir est allé se ficher dans la lucarne de McNulty au terme d'une trajectoire extraordinairement tendue. Sauf que tout le monde ou presque a continué à jouer et que les commentateurs eux-mêmes étaient dubitatifs...

Goal of the season contender from Ian Morris who drags Bohemians back into game with extraordinary strike from 40+ yards pic.twitter.com/0SQtqIUuqp