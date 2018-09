Xherdan Shaqiri n'a pas raté ses grands débuts en tant que titulaire avec le Liverpool FC. Après avoir provoqué l'ouverture du score (un autogoal de Hoedt à la 10e minute), il a armé un splendide coup franc qui a rebondi sous la transversale et qui a profité à Salah pour le 3-0, juste avant la pause.

Pourtant, Jürgen Klopp a choisi de remplacer XS par James Milner en deuxième mi-temps. Un choix qui a surpris. Tout en confirmant que Shaqiri n'était pas blessé, Klopp s'en est expliqué: «En principe, je ne sors pas un joueur qui a eu autant d'influence sur le jeu en une mi-temps. Mais nous menions 3-0 et je voulais que l'on contrôle la partie. Ce que nous avons fait.»

Klopp a avoué que ce n'était pas «une décision facile à prendre». «Mais c'est mon boulot de parfois annoncer des choses que personne ne veut entendre, a-t-il ajouté dans un sourire. C'est ainsi que ça s'est passé à la mi-temps, mais Shaq est un garçon fantastique. Je lui ai expliqué (pourquoi je le sortais), donc il n'y a aucun problème. D'habitude, je ne donne pas d'explications sur mes changements à la mi-temps, mais j'ai pensé qu'aujourd'hui (samedi), cela faisait sens.»

Et de poursuivre, élogieux: «Vous savez, c'est juste bon de l'avoir dans mon équipe. Vous avez vu son coup franc, c'était ex-cep-tion-nel (il pèse son mot). Quel tir! C'était bien, vraiment. L'équipe entière n'était pas habituée à jouer comme nous l'avons fait. Et la plupart du temps, quand on est un nouveau joueur, on éprouve des difficultés. Mais pas lui. Il a toujours cherché à tenter quelque chose. Le seul problème, c'était défensivement. Offensivement, c'était une bonne idée (sa titularisation). Mais, comme je l'ai dit, nous devons tous travailler là-dessus (en défense) un peu plus souvent. Mais il était bon, et ça me plaît.»

Moralité: on devrait revoir Xherdan Shaqiri plus souvent sur la pelouse ces prochaines semaines. à commencer par mercredi, en Coupe de la Ligue contre Chelsea. (nxp)