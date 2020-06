On connaît le nom du successeur de Pablio Iglesias, dont le FC Lausanne-Sport s’est séparé le 4 juin dernier. L'Ivoirien Souleymane Cissé (42 ans), ancien responsable de la formation des Girondins de Bordeaux, a été nommé directeur sportif du club vaudois.

L'ancien milieu de terrain de Karlsruhe, Dijon, Nancy, Dijon ou encore le Sporting Lisbonne, Brême, Etoile Carouge, Hanovre ou Croix de Savoie, est le nouveau patron sportif du Lausanne-Sport. Souleymane Cissé était précédemment responsable de la formation à Bordeaux, un club qu'il a quitté il y a un peu plus d'un mois, mécontent de l'importance donnée à la formation girondine. A Lausanne, il devrait être servi.

Après sa carrière de joueur, Cissé s’est très vite lancé dans la formation et la détection de nouveaux talents. Il a notamment créé dans son pays une académie qui s’est rapidement transformée en club, pour devenir le RC Abidjan. Dans sa carrière, il a également dirigé l’équipe réserve de l’AS Monaco, où il avait sous ses ordres un certain Kylian Mbappé.

«Heureux et fier»

«Les objectifs de Souleymane sont clairs: continuer à développer la gestion sportive du LS, faire éclore les talents et gagner sur le terrain, a déclaré Bob Ratcliffe, président et CEO du Lausanne-Sport. Il devra également faciliter la collaboration que nous souhaitons mettre en place au niveau international.»

Quant à Souleymane Cissé, il a dit à quel point il était «heureux et fier de rejoindre le projet» du FCLS. «Je suis prêt dès aujourd’hui à relever les défis qui me sont proposés, a-t-il ajouté. A nous de faire en sorte que le LS revienne au premier plan du football suisse. Le développement et l’intégration des jeunes est et restera une priorité, comme le succès de notre première équipe. Je me réjouis de développer cela avec Giorgio (Contini, entraîneur de la première équipe) et l’ensemble du club.»

Sport-Center