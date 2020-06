Le monde du sport a envoyé de nombreuses messages de soutien et de solidarité envers George Floyd et tous ceux qui sont sous le choc suite à son décès. Parmi ces témoignages, on trouve ceux de plusieurs joueurs de Bundesliga, à l'image de Marcus Thuram, qui a posé un genou à terre afin de célébrer l'un de ses buts avec le Borussia Mönchengladbach, ou encore de Jadon Sancho, qui a dévoilé dimanche sous son maillot du Borussia Dortmund un t-shirt qui réclamait la «justice pour George Floyd».

Alors que la Fédération allemande s'interrogeait sur le bien-fondé d'une éventuelle sanction - les joueurs ne sont selon le règlement pas autorisés à afficher quelconque message -, la FIFA a réagi via un communiqué adressé à l'agence américaine AP. La fédération internationale, pourtant peu réputée pour sa souplesse sur cette question, a en l'occurrence tenu à prôner la clémence. «La FIFA comprend parfaitement la profondeur des sentiments et des préoccupations exprimés par de nombreux footballeurs à la lumière des circonstances tragiques de l'affaire George Floyd, pouvait-on lire dans ledit communiqué. L'application des lois du jeu est laissée aux organisateurs des compétitions, qui doivent faire preuve de bon sens et tenir compte du contexte entourant les événements.»

Autrement dit, si la fédération allemande pouvait ne pas avoir le très mauvais goût de punir des hommes qui ont simplement laissé parler leur coeur, le monde ne s'en porterait de loin pas plus mal. L'instance faîtière du football en a profité pour marteler son engagement et ses actions contre le racisme: «La FIFA s'est à plusieurs reprises déclarée résolument contre le racisme et la discrimination de toute nature. La FIFA elle-même a promu de nombreuses campagnes qui véhiculent fréquemment le message contre le racisme lors de matches organisés sous ses propres auspices.»

S. M.