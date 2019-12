Dans ce match de la peur, les Lausannois prenaient le meilleur départ. Haut sur le terrain, ils se créaient une première grosse occasion par Parapar, avant qu’il ne manque une demi-pointure à Lahiouel pour couper un centre de Laugeois devant Saipi. Le dernier rempart schaffhousois réalisait ensuite un arrêt de handball sur un coup-franc de Dalvand dévié par le mur. Mais le SLO allait être récompensé de ses efforts.

Sur un corner tiré par Dalvand, la défense des visiteurs se trouait et Gazzetta prenait son temps pour contrôler et ajuster Saipi. Impuissant sur le coup, il a ensuite maintenu son équipe à flots sur des envois de Lahouiel (28e, 45e+1) et Gaillard (36e).

Revenus avec de meilleures intentions, les Schaffhousois se montraient enfin dangereux par Barry, Del Toro puis Sessolo. Mais au plus fort de la pression, le SLO doublait la mise par Lahiouel, auteur de son troisième but de la saison. Revigorés par cette réussite, les Lausannois filaient ensuite tranquillement vers leur sixième victoire de la saison.

Stade Lausanne-Ouchy – FC Schaffhouse 2-0 (1-0)

Colovray, 150 spectateurs. Arbitre: Horisberger.

Buts: 25e Gazzetta 1-0, 67e Lahiouel 2-0.

Stade Lausanne-Ouchy: Barroca; Le Pogam, Mfuyi, Hajrulahu, Dalvand (59e Danner); Gaillard, Laugeois; Perrier (65e Amdouni), Gazzetta (75e Oussou), Parapar (71e Delley); Lahiouel.

FC Schaffhouse: Saipi; Mevlja (77e Turbo), Kronig, Belometti, Müller (Qollaku); Bunjaku; Breitenmoser (30e Barry), Bujar, Sessolo, Mezu (46e Tranquilli), Del Toro.

Avertissements: 61e Lika, 68e M’Fuyi, 80e Qollaku, 90e+2 Delley.