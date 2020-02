Renato Steffen est en feu à moins de quatre mois de l'Euro. L'Argovien a inscrit un doublé dimanche avec Wolfsburg. Il a participé à la large victoire du VfL sur Mayence à domicile (4-0).

Le Suisse a d'abord doublé la mise, juste avant le retour au vestiaire avec une certaine complicité. En effet, il n'a eu plus qu'à pousser le ballon au fond après une terrible mésentente de la défense adverse.

Mbabu titulaire

Son deuxième but ne doit rien à personne par contre. Renato Steffen a mis dans le vent quatre adversaires pour mettre les siens à l'abri dans ce match (68e, 3-0). L'attaquant a été sorti par son entraîneur dans la foulée (71e). A Wolfsburg, Kevin Mbabu a joué tout le match en défense, tandis qu'Admir Mehmedi est entré en jeu à la 74e minute.

68', Renato #Steffen gives us his best Archie Gemmill impersonation to grab his second and the Wolves' fourth!! A fantastic goal!!????#WOBM05 #VfLWolfsburg | 4-0 pic.twitter.com/dj5j1pzn9l