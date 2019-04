Stéphane Henchoz et Xamax se contentent volontiers du match nul 1-1 face à GC. «Il s'agit d'un point positif, important pour nous, a estimé l'entraîneur xamaxien. On a mal commencé ce match. En plus d'avoir concédé l'ouverture du score rapidement, on n'a pas été agressifs. Peut-être qu'après le match gagné lundi contre YB, il y a eu un peu d'euphorie. Les 30 premières minutes n'étaient pas optimales, on a bien réagi dans le dernier quart d'heure de la première période. Et après, on a pu égaliser et prendre ce point qui est, je le redis, positif. A la mi-temps ou à la 70e, on aurait signé pour un point.»

A la question de savoir si Xamax était désormais assuré d'éviter la dernière place, Raphaël Nuzzolo a répondu par l'ironie. «Je sais encore calculer... On a neuf points d'avance, il en reste quinze en jeu. Donc on va devoir encore gagner des points pour être sûrs de s'en sortir. On est sur la bonne voie, c'est sûr, mais rien n'est encore fait. On est satisfaits de ce point, même si on a eu les occasions pour aller chercher ce 2-1. C'était compliqué pour nous d'enchaîner deux matches lundi et samedi. Maintenant, on va bien récupérer et bien aborder les cinq derniers matches.»

Djuricin peut rester à la maison si...

Uli Forte s'est lui énervé contre ceux qui condamnaient son équipe... y compris ses propres joueurs. «On n'est pas en Challenge League, pas du tout! Des journalistes m'ont dit que Marko Djuricin, notre attaquant, a déclaré que c'était déjà fini. Si c'est vrai, et je vais en parler avec lui, alors il peut rester à la maison pour les derniers matches. Il reste quinze points. On va se battre jusqu'au bout. Neuf points, c'est un écart conséquent, mais on n'est pas encore relégués.» (nxp)