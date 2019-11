Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Simon Meier, Julien Pralong et Florian Vaney, réunie autour de Florian Müller, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1'57) Football - Super League.

Trois victoires de suite pour le Servette FC, dont YB et Bâle avec une solide cinquième place à la clé. Pourquoi ça à l’air plus facile pour les Genevois contre les grandes équipes? D'où vient ce supplément d'âme dont les Genevois font actuellement preuve?Le FC Sion était une équipe sans caractère, à en croire son ancien coach. Sur le terrain, à défaut de trouver la victoire, les joueurs ont-ils donné tort à Henchoz? Finalement, cette défaite 3-4 face au champion en titre ne ressemblerait-elle pas à une petite victoire? Comment comprenez-vous la démission du directeur sportif xamaxien Frédéric Page? A-t-elle un rapport avec le changement de propriétaire du club?

2. (dès 20'50) Football - Stéphane Henchoz et ses déclarations

Les vérités exprimées par Stéphane Henchoz dans la presse sont-elles bonnes à dire? Il a notamment déclaré que les joueurs sédunois étaient des «pseudo-stars qu’il fallait caresser dans le sens du poil», des «types sans caractère», ou encore «à des années-lumière d’entendre l’hymne de la Ligue des champions». A-t-il bien fait de s’épancher de la sorte? L’ancien coach du FC Sion va-t-il avoir de la peine à retrouver du boulot, après avoir «trahi» les secrets du vestiaire? Comment avez-vous accueilli la réaction de Kevin Fickentscher? Était-elle disproportionnée ou comprenez-vous son ressentiment? Le gardien du FC Sion avait notamment déclaré: «A part ses causeries tactiques, il ne nous a jamais dit une seule vérité. Et pourtant, parfois, ça aurait fait du bien. Du genre: «Ecoute, toi, tu n’as pas fait assez, il faut en faire plus». Non jamais, il s’est toujours caché. Il nous parle de caractère, mais est-ce que lui en a plus que nous? C’est facile de gueuler comme un putois au bord du terrain pendant 90 minutes pour faire bien devant les caméras, mais ensuite pour dire les choses en face, des vérités sûrement bonnes à entendre, pour faire avancer les choses, là il n’y a plus personne.» Vous imaginiez un tel climat, comme celui décrit par Kevin Fickentscher?

3. (dès 33'46) Football - Petkovic, stop ou encore?

Selon vous, maintenant que la Suisse est qualifiée pour l'Euro 2020, l’ASF doit-elle prolonger le contrat de Vladimir Petkovic ou changer de tête pour sa sélection? Les résultats suffisent-ils à faire un bon sélectionneur, ou faut-il autre chose pour fédérer et rassembler, qui plus est en Suisse, avec un gros aspect multiculturel? Tout ne serait-il pas plus facile si parfois Vladimir Petkovic savait faire preuve de plus de légèreté, une légèreté que ses résultats justifieraient pourtant? Certains prétendent que l’homme est capable d’ironie et d’humour, pourquoi le voit-on si peu?

4. (dès 44'56) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.